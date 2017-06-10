دعم مصر: البرلمان يحدد جلسة التصويت علي تيران وصنافير

قال النائب طاهر أبوزيد، الأمين العام لائتلاف “دعم مصر” إنه سيتم تحديد

جميع الأمور المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية

السعودية المعروفة إعلاميًا بـ”تيران وصنافير” غدًا الأحد.

ونفي أبوزيد الأنباء التي تدوولت عن إدراج الاتفاقية ضمن جدول أعمال جلسة

الأربعاء للمناقشة والتصويت عليها،عقب انتهاء تقرير لجنة الشئون التشريعية

والدستورية بمجلس النواب وعرضه في الجلسة ذاتها.

وأضاف الأمين العام لائتلاف “دعم مصر”، في تصريحاته لـ”المال” أن جدول

أعمال جلسة الاثنين لم يتم وضعه بعد، ومن الصعب التكهن بإدراج الاتفاقية

ضمن جدول الأعمال يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا أن الائتلاف لا يستبق

الأحداث.

كان ائتلاف دعم مصر، قد أعلن أمس الجمعة بدء مجلس النواب ولجانه نظر

اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، اعتبارا من غد الأحد، أمام لجنة

الشئون الدستورية والتشريعية، بتوجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين لحضور

أعمال اللجنة.

وذكر الائتلاف، في بيان له، الجمعة، أن حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من

بعض النواب ضد الاتفاقية، ومحاولة «احتكار الوطنية» وتوزيع صكوك وشهادات

الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأي بالصوت العالي، أمر غير مقبول

ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه، كما لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على

النواب وترهيبهم بالشعارات التي لا تعبر عن حقائق الأمور.

وأكد أن هذه الاتفاقية شأنها شأن أي اتفاقية أخرى سينظرها المجلس وفقا

لأحكام اللائحة الداخلية، وسيناقشها في حضور الخبراء والمتخصصين وسنكون

حريصين على توضيح الصورة لاتخاذ القرار السليم.