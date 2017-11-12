دعم مصر: الانتخابات النيابية المقبلة ستفرز كتلتين فقط

القيادى بالائتلاف: تطبيق نظام ٧٥٪ قائمة يعمق الحياة الحزبية بمصر عضو بالمكتب السياسي يطالب بالغاء الفردى للقضاء على النائب الخدمي ياسمين فواز كشفت قيادات بائتلاف الأغلبية بمجلس النواب "دعم مصر" بقيادة المهندس محمد السويدى عن أن الانتخابات النيابية القادمة ستفرز عن كتلتين فائزتين فقط حال إجرائها بم

القيادى بالائتلاف: تطبيق نظام ٧٥٪ قائمة يعمق الحياة الحزبية بمصر

عضو بالمكتب السياسي يطالب بالغاء الفردى للقضاء على النائب الخدمي

ياسمين فواز



كشفت قيادات بائتلاف الأغلبية بمجلس النواب “دعم مصر” بقيادة المهندس محمد السويدى عن أن الانتخابات النيابية القادمة ستفرز عن كتلتين فائزتين فقط حال إجرائها بمشروع قانون الانتخابات الجديد المقرر إرساله إلى المجلس في غضون شهر.

وأكدت المصادر أن نظام الانتخابات المقبل سيكون بنظام القائمة مع ترك مساحة صغيرة للنظام الفردى، بما يتوافق مع الصالح العام للدولة، وتعميق الحياة الحزبية في مصر.

كان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن أن هناك قانونا لتنظيم الانتخابات سيعرض على المجلس خلال شهر، يضع نظاما انتخابيا جديدا، فى ضوء الدستور- وذلك فى إشارة لقانون انتخابات مجلس النواب.

من جانبه، كشف الدكتور هشام عمارة، القيادى بالائتلاف وعضو المكتب السياسي لدعم مصر، أن النظام الانتخابي الجديد سيقوم على مبدأ تعميق الحياة الحزبية من خلال التركيز على نظام القوائم بنسبة ٧٥٪ مع ترك مساحة الفردى لن تتعدى ٢٥٪.

وأشار عمارة في تصريحاته لـ”المال” إلى أن النظام الجديد سيكون معياره الأساسي هو الصالح العام وصالح الدولة والرؤية العامة لها، مؤكدا أنه عندما تكون الانتخابات بالقائمة فإنه سيجبر النائب على أن يكون ولاؤه للحزب أو الائتلاف الذي يمثله وليس لنفسه.

وشدد القيادى بالائتلاف أن في نهاية النظام الانتخابي المرتقب سيكون هناك كتلتان فائزتان فقط كما في دول العالم.

فيما أكد النائب أحمد زيدان المنسق الإعلامي للائتلاف وعضو المكتب السياسي لدعم مصر أن مشروع قانون الانتخابات الجديد الأفضل أن يكون بنظام القوائم فقط، وليس المختلط، مضيفا أن النظام الفردى غير مطبق في أي دولة في العالم.

وأوضح زيدان في تصريحاته لـ”المال” أن نظام القائمة من شأنه القضاء على فكرة النائب الخدمي، وسيعمل على إعادة دور النائب التشريعي والرقابي، لافتا إلى القوائم سيتم انتقاؤها بشخصيات سياسية مؤهلة ولن تنجح إلا باختيار الشارع، مشددا على أن الفائزين في انتخابات المحليات المقرر عقدها هم المؤهلين للقيام بالدور الخدمي.

من ناحيته توقع النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن النظام الانتخابي المرتقب لن يخرج عن نسبة ٧٥٪ قائمة و٢٠٪فردى، مؤكدا أنه حال إرساله إلى البرلمان من قبل الحكومة سيتم إحالته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته.

جدير بالذكر أن المادة 102 من الدستور حددت عدد نواب البرلمان بألا يقل عن 450 نائبا، بالإضافة إلى النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية فى التعيين.

كما أن المجالس المحلية الشعبية هى التى تملك تمثيلا ثابتا فقط وفق المادة 180 من الدستور، بأن تخصص ربع المقاعد للشباب، والربع الآخر للمرأة، وأن يمثل العمال والفلاحون بنسبة 50%، فى كافة المجالس المحلية على عكس النسب المخصصة للبرلمان فى أول تشكيل له عقب إقرار الدستور.