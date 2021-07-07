الإسكندرية

دعم مستشفى مطروح العام بعدد 4 مصاعد كهربائية.. والتوريد خلال شهر

بناءاً على توصية محافظ مطروح
معتز محمود 12:24 ص, الخميس, 8 يوليو 21 12:24 ص, الخميس, 8 يوليو 21

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أكد الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان صدقت الأربعاء على دعم مستشفى مطروح العام بعدد ٤ مصاعد كهربية جديدة (اسانسيرات) للتيسير على المرضى وسيتم توريدها للمستشفى العام خلال شهر بمعرفة القوات المسلحة بناءاً على توصية محافظ مطروح على المذكرة المقدمة بهذا الشأن.

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ويأتى دعم مستشفى مطروح العام بعدد ٤ مصاعد كهربية استمرارا لجهود ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمنظومة الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة و اللائقة لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على دعمها الدائم وجهودها المستمرة لصالح المنظومة الصحية وتقديم الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين بمحافظة مطروح

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بقلم معتز محمود

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