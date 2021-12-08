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دعم مستشفى مطروح العام بجهاز الديكساسكان لقياس هشاشة العظام

لتقديم خدمة طبية لائقة لأهالي مطروح
معتز محمود 4:42 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 4:42 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم دعم مستشفى مطروح العام وتركيب جهاز الديكساسكان الخاص بقياس هشاشة العظام وتم تجربته وتدريب الفنيين عليه والجهاز بدعم من ديوان المحافظة لمستشفى مطروح العام لتقديم خدمة طبية لائقة لأهالي مطروح.

يأتى ذلك استمرارا لدعم محافظة مطروح للمنظومة الصحية والعمل على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما أعلن محافظ مطروح استعدادات المحافظة لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، (من عمر يوم وحتي 5 سنوات)،. في الفترة من 19 وحتى 22 ديسمبر الجاري ولمدة 4 ايام تحت رعاية وزارة الصحة ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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وأوضح الدكتور محمد علي متولي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة ( 122 ألف و390 طفلا) مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء من خلال الفرق الطبية المتحركة من منزل الي منزل بكافة مدن وتوابع المحافظة بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة للوصول لكافة الاطفال المستهدفين بالمحافظة وذلك بالمجان.

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ووجه محافظ مطروح لمدير الصحة بضرورة الاستعداد الجيد للحملة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتنفيذ الحملة على أكمل وجه والوصول للمستهدف منها مع عمل الدعاية اللازمة وتعريف المواطنين بها مؤكدا على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الحملة للوصول لجميع الاطفال المستهدفين بكافة القرى والنجوع النائية بمدن ومراكز المحافظة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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بقلم معتز محمود

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