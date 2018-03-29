دعم الصادرات وأذواق المستهلكين والجودة 3 شروط لإزالة معوقات التبادل مع الإمارات

■ ديمترى: المنتجات المصرية لا تتعدى %0.6 من إجمالى واردات «أبو ظبى»أحمد اللاهونىطالب مجموعة من الصناع؛ الحكومة، بضرورة بذل المزيد من الجهد، على صعيد التجارة الخارجية مع دولة الإمارات، بهدف النهوض بملف الصادرات، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.شدد الصناع على أهمية دراسة ذوق المستهلك ب

■ ديمترى: المنتجات المصرية لا تتعدى %0.6 من إجمالى واردات «أبو ظبى»

أحمد اللاهونى

طالب مجموعة من الصناع؛ الحكومة، بضرورة بذل المزيد من الجهد، على صعيد التجارة الخارجية مع دولة الإمارات، بهدف النهوض بملف الصادرات، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

شدد الصناع على أهمية دراسة ذوق المستهلك بدقة، فضلا عن التأكد من توافق الصادرات المصرية، مع معايير واشتراطات الجودة فى الدول المستقبلة لتلك المنتجات، لضمان قبولها.

وفقًا لأحدث بيانات وزارة التجارة؛ بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات العام الماضى 3 مليارات و280 مليون دولار، منها 2 مليار و397 مليون دولار صادرات مصرية، و883 مليون دولار واردات، ما يشير إلى أن الميزان التجارى حقق فائضاً لصالح مصر، بلغ مليارًا و514 مليون دولار.

تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الإماراتية العام الماضى، أجهزة التليفزيـون، والأثاث، والكابلات الكهربائية، والمنتجات الزراعية، وشاشات مونيتـور، والمواد العطريـة، والمشروبات، والخضروات المجمدة، والأجبان، والفحم النباتى، وتضمنت الواردات المصرية من الإمارات، مواسيـر وأنابيـب ونقل النفط، والأدوية، والبولى بروبلين، والبولى إيثيلين، والبولى إيثيلين، للاستخدامات الطبيـة، والجمبرى، والمصنوعات من حديد وصلب، والسكر المكرر.

أثنى بهاء ديمترى، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التطوير والتدريب بشركة «فريش إليكتريك»، على نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، التى انعقدت فى 17 مارس الحالى برئاسة طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.

اتفقت مصر والإمارات فى ختام أعمال اجتماعات اللجنة على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الاقتصادية، بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية، والصناعية، والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلًا عن إزالة معوقات التبادل التجارى بين البلدين، بما يسهم فى انسياب حركة التجارة بين الجانبين، والتأكيد على النتائج التى توصل إليها اجتماع الفنيين المعنيين، بقواعد المنشأ والجمارك، المنعقد فى القاهرة، مؤخرًا.

ديمترى أشار إلى أنه رغم أن الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، إلا أن حجم صادراتنا إليها لا يتعد 2.5 مليار دولار فقط، يمثل %28 من إجمالى قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية مجتمعة، و%11 من كل الصادرات المصرية للعالم.

قال إن الصادرات المصرية للإمارات لا تتعد %0.68 من واردات «أبو ظبى» فى 2016، رقم يكشف بوضوح ضعف الصادرات المصرية، حتى فى الأسواق التى تتمتع فيها بمزايا تنافسية.

أوضح أن من أهم عوامل إزالة معوقات التبادل التجارى، صرف الحوافز التصديرية للشركات وعدم تأخيرها، حتى يتمكن القطاع الخاص من المنافسة بقوة داخل الأسواق المستهدفة.

طالب حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، فى تصريحات سابقة لـ «المال»، بضرورة رفع ميزانية صندوق دعم الصادرات من 2.3 مليار جنيه إلى 5 مليارات على الأقل، لصرف مستحقات الشركات المتأخرة، ودعم الصناعة المحلية للمنافسة بالخارج.