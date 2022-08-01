«دعم الدولة مستمر».. وزير النقل يؤكد عدم زيادة تذاكر المترو والقطارات للطلاب (فيديو)

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن أسعار التذاكر المنتظر على المترو والقطارات لن تزيد على الطلاب والخطوط غير الاقتصادية مؤكدا أن الدعم لهم من الدولة مستمر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد.

وأوضح أن هناك 5.5 مليار جنيه دعم تدفعه المالية سنويا للوزارة دعما للطلاب والخطوط غير الاقتصادية مثل خطوطك منوف طنطا وكفر الشيخ دمنهور وغيرها.

وقاطع موسى الوزير، قائلا: “لن نزود على هذه الفئات”، قبل أن يجيب: “لن نزود على هذه الفئات خالص ودعم الدولة لهم مستمر”.

وأشار إلى وجود امتيازات وإعفاءات موجودة داخل السكة الحديد للمحاربين القدامي ومصابي الثورة وغيرهما، ولن تمس.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، قال إن رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات بنسبة طفيفة لن تزيد عن 25% .

وأوضح أن تلك الزيادة البسيطة لن تطبق إلا مع تطبيق إجراءات الحماية المجتمعية، ليقاطعه موسى نهاية الشهر، قبل أن يجيب وزير النقل: “كلامك فيه شيء من الصحة ولكن تقريبا سيكون هذا الموعد بعد المناقشة وممكن نصل لآخره”.

وأوضح أنه بعد الزيادة ستكون أسعار تذاكر القطار الدرجة الأولى الفاخر لن تزيد عن سعر تذكرة الأتوبيس المكيف الخاص بالشركات الخاصة.

وفي 25 يوليو الماضي كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أنه تم اتخاذ قرار زيادة أسعار المترو و السكة الحديد ، قائلا: “أخدنا قرار بزيادة أسعار تذاكر القطارات و مترو الأنفاق و يتم دراسة النسبة”.

و أشار الوزير إلى أن “هناك عجزا كبيرا بين النفقات و الإيرادات في السكة الحديد، حيث أن النفقات 10 مليارات جنيه سنويا و الإيرادات 4.4 مليار جنيه .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:

زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام

قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.