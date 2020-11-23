دعم استثمارات «التوابع» يضغط على «إم إم جروب»

أرجع أشرف الغنام، مدير علاقات المستثمرين بشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، انخفاض ربحية الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2020 إلى الاستثمارات التى تم ضخها فى شركة «ابتكار» القابضة للاستثمارات المالية – التابعة لدعم النمو الاستراتيجي.

وأوضح «الغنام»، فى تصريحات لـ»المال» أن «ابتكار» كانت بحاجة مستمرة لزيادة رأسمالها بغرض ضخه فى عدة مشروعات جديدة، أو قائمة، مثل شركتى بى ومصارى للدفع الإلكتروني، وتمويل القابضة المالية، فضلًا عن فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر.

وأشار إلى أن إجمالى حجم استثمارات إم إم جروب فى «ابتكار» بلغ حوالى 350 مليون جنيه تقريبًا منذ تأسيسها، علمًا بأنها تمتلك حصة حاكمة فى ابتكار.

وأكد الغنام أن تحسن مبيعات الربع الثالث من العام الحالي، بعد الفتح التدريجى للاقتصاد بعد الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، سيعطى دفعة لنمو مبيعات النصف الثانى الإجمالية من 2020.

وتشير نتائج الأعمال المجمعة لشركة «إم إم جروب» إلى انخفاض قدره %15.3 فى إيرادات التسعة أشهر الأولى من 2020، لتسجل 6.6 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت «إم إم جروب» صافى ربح قدرة 297 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، بتراجع %16.9 مقارنة بأرباح بلغت 357 مليون جنيه، وانخفضت تكلفة المبيعات إلى 89.2 %مقابل %91.2.

وتراجعت إيرادات قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة %21.9 لتسجل 4.5 مليار جنيه مقابل 5.75، علمًا بأن القطاع له تأثير ملحوظ لاستحواذه على %68.2 من الإيرادات.

وأكد «الغنام» نمو مبيعات العلامات الموزعة عبر شركة «قنوات» للتجارة والتوزيع التابعة، إذ تمت إضافة علامات جديدة مثل تليفزيونات «سينيكس»، وتكييفات «دايكن» وموبايلات «كي»، فضلاً عن علامتى سامسونج ونوكيا الموجودتين فعليًا.

وأشار إلى أنه من المقرر إضافة «براندات» أخرى جديدة تحت مظلة «قنوات»، رفض الكشف عنها، موضحًا أن شركته تمتلك حاليًا أكثر من %70 من «قنوات».

يذكر أن «إم إم جروب» تمتلك %72.6 من قنوات للتجارة بعد أن رفعت حصتها مطلع 2019 من %62.7 بشراء نحو %10.

وبحسب نتائج الأعمال، نجح قطاع السيارات فى تحقيق نمو الإيرادات بنسبة 17%لتسجل 1.1 مليار جنيه، مقابل 931 مليون جنيه بالفترة نفسها من 2019، علما بأنه يستحوذ على %16.6 من إجمالى الإيرادات.

وقال مدير علاقات المستثمرين إن قطاع السيارات من القطاعات الذى شهد أداء قويًا خلال التسعة أشهر، رغم تحديات جائحة كورونا، إذ باعت شركته 688 سيارة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، مقابل 475 بنمو %44.8.

وأوضح «الغنام» أن هناك مستهدفًا للوصول بالمبيعات إلى 950 سيارة بنهاية 2020، رغم تراجع مبيعات السوق الاعتيادية خلال الربع الأخير من العام.

وتستحوذ شركة «إم إم جروب» على العديد من ماركات السيارات الفاخرة التى من بينها جاكوار ولاند روفر وبنتلى ومازيراتى وغيرها.

وعلى صعيد الربع الثالث منفردًا، حققت «إم إم جروب» إيرادات بقيمة 2.2 مليار جنيه، بارتفاع %4.6 على 2.1 مليار عن السابق له، ومنخفضًا بنسبة %7.6 عن الربع المماثل من 2019.

وانخفض صافى ربح الشركة خلال الربع الثالث بنسبة %14.5 ليسجل 88 مليون جنيه، مقابل 103 ملايين خلال الربع الثانى من العام نفسه، ومنخفضًا 15.25 عن الفترة المماثلة من 2019.

وتعد إم إم جروب إحدى شركات التوزيع المصرية ذات الانتشار الواسع، وتعمل فى مجالات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات والجرارات، كما تقدم خدمات شحن عدادات الكهرباء لغالبية شركات الكهرباء، وتقوم بتوزيع منتجات لشركات عالمية مثل (ؤ، وهواوى، وفوادفون، ورينج روفر، وجاكورا، ومازراتي).