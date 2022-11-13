دعم إفريقيا والنهوض بها على مائدة مباحثات وزير البترول ومنظمة المنتجين الأفارقة

إستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور عمر الفاروق إبراهيم الأمين العام لمنظمة منتجى البترول الإفارقة «Appo» على هامش مشاركتهما في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «Cop27» بشرم الشيخ.

وحرص أمين عام المنظمة الأفريقية في بداية اللقاء على تهنئة الوزير على تنظيم مصر الرائع للمؤتمر بصورة تدعو أفريقيا للفخر موجها الشكر والتقدير لمصر على ما قامت به لكى يكون «Cop27» منصة لتسليط الضوء على أوضاع أفريقيا فيما يخص قضية التغير المناخي والانتقال الطاقي العادل والتي ينبغي أن ينظر العالم لها، واصفاً مشاركة صناعة البترول والغاز لأول مرة في مؤتمر المناخ بأنها خطوة رائعة من مصر لم تحدث في المؤتمرات السابقة للمناخ وتخدم أفريقيا.

ومن جانبه أكد الملا، أن مصر وضعت على رأس أولوياتها خلال المؤتمر حق افريقيا في استغلال مواردها الطبيعية والتحول الطاقي العادل تدريجياً فى القارة ، مؤكداً على وجود توافق وتنسيق بين الدول الأفريقية والمبادرات فى المؤتمر التي تعكس أهمية التحول العادل باستخدام الموارد المتاحة.

ووجه الأمين العام للمنظمة الأفريقية الشكر للوزير فى نهاية اللقاء على دعم مصر المستمر لعمل المنظمة مؤكدا أن مصر داعم قوي لأفريقيا، وذكر أن انضمام 3 دول مؤخراً لعضوية المنظمة رفع عدد أعضاءها إلى 18 دولة وجارى بحث انضمام دول أخرى تأكيداً على اهتمام الدول الأفريقية بتوطيد علاقات التعاون فيما بينها.

وتعد مصر عضوا مؤسسا في المنظمة الأفريقية منذ إنشائها في عام 1987، ولها دور مهم في الحفاظ على استمرار مسيرة المنظمة وفى دعمها ومساندتها لتحقيق أهدافها التى أنشئت من أجلها وهو ما يعد من أهم دعائم العمل الأفريقى المشترك