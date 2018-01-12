دعمًا لمبادرة اعرف بلدك.. مطروح تنظم رحلة شبابية للغردقة

معتز محمودبدأت محافظة مطروح الإعداد لرحلة من شباب المحافظة لمدينة الغردقة، ضمن مبادرة اعرف بلدك، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وفقًا لمصدر مسئول بالمحافظة.وأضاف المصدر أن الإعداد لهذه الرحلة يأتى بعد نجاح الرحلة التى نظّمتها المحافظة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بمطروح، لمدينة شرم

معتز محمود





بدأت محافظة مطروح الإعداد لرحلة من شباب المحافظة لمدينة الغردقة، ضمن مبادرة اعرف بلدك، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وفقًا لمصدر مسئول بالمحافظة.

وأضاف المصدر أن الإعداد لهذه الرحلة يأتى بعد نجاح الرحلة التى نظّمتها المحافظة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بمطروح، لمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 وحتى 10 يناير 2018 ضمن برنامج مبادرة اعرف بلدك.

وأكد المصدر أن محافظ مطروح وجّه الشكر للمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على حسن استضافة واستقبال شباب محافظة مطروح بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ، خلال مشاركته في مبادرة اعرف بلدك التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة؛ للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية.

من جانبه قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إنه حريص دائمًا على دعم شباب المحافظة في مشاركتهم بكل المحافل والمبادرات الوطنية التي تُظهر جمال وعظمة مصر للترويج للمناطق الأثرية والسياحية والذي يسهم في النهوض بقطاع السياحة الذي يعمل به قطاع كبير من المصريين.

وشدد أبو زيد على ضرورة دعم هذا القطاع ومشاركة الشباب في مثل هذه المبادرات، وأشار إلى أن شباب مطروح دائمًا في مقدمة شباب المحافظات دعمًا للمبادرات الوطنية، لذلك كان من الضروري المشاركة في هذه المبادرة؛ لتنشيط السياحة بمصرنا الحبيبة وهم على استعداد لتقديم المزيد من أجل الوطن.