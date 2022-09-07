دعما للمستثمرين..«Expedition investment» تقرر رفع سعر عرض شراء 34% من أسهم دومتي

علمت المال من مصادر مطلعة أن شركة Expedition investments قررت العدول عن موقفها بشأن رفع سعر عرض شراء 34% من أسهم دومتي والبالغ 5 جنيهات، عقب ارتفاع القيمة العادلة للسهم لتسجل 6.90 جنيه.

الإفصاح عن السعر الجديد بشأن دومتي غدا الخميس

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ”المال” أن العدول والتوجه لرفع سعر العرض يعود إلى رغبة مقدم العرض في دعم المستثمرين، رافضة الإفصاح عن السعر الجديد الذي سيتم الإعلان عنه غدا الخميس.

كانت “المال” كشفت في عدد الأربعاء، ان Expdetion investment تتمسك بسعر العرض رغم انخفاضه بـ 38% عن القيمة العادلة.

وأعلنت «دومتي» – الثلاثاء- عن تقرير المستشار المالى المستقل «BDO» بشأن القيمة العادلة للسهم، والذى حددها بنحو 6.90 جنيه، فيما رأى الأعضاء المستقلون بمجلس إدارة الشركة، أن سعر العرض أقل 38 من القيمة العادلة للسهم دون إبداء رأى واضح بشأن الصفقة.

وكانت Expedition Investments تقدمت مطلع يوليو الماضى، بعرض شراء للاستحواذ على 96.18 مليون سهم -تعادل %34 – من «الصناعات الغذائية العربية – دومتى» والمكملة لنسبة %90 بسعر نقدى 5 جنيهات للسهم، تستمر فترة سريانه حتى نهاية جلسة 14 سبتمبر الجارى.

وأضافت المصادر فى تصريحات سابقة لـ«المال» أن Expedition Investments ستكتفى بالنسبة المستجيبة لعرض الشراء أيا كانت، فى ظل عدم استهدافها من الأساس الاستحواذ على %90 من أسهم «دومتى»، إذ قدمت عرض شراء إجباريًا وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية.

وأوضحت أن مشاركة أعضاء التحالف المؤسس لـ«Expedition Investments» فى تمويل الصفقة، ستتحدد وفقًا لحصصهم فى الأخيرة، إذ سيتم مراجعة النسب عقب انتهاء مدة عرض الشراء.

وكشفت «المال» مطلع الشهر الجارى، أن أعضاء تحالف «Expedition» -بخلاف آل الدماطي- لن يتحصلوا على حصص مؤثرة فى شركة «دومتى»، إذ ستتراوح بين 5 إلى %10.

ويضم التحالف المؤسس لشركة Expedition كلا من «آل الدماطى»، ويحى بن لادن، وشركة الملتقى العربى للاستثمارات التى خصصت 50 مليون جنيه للمشاركة، بخلاف عدد من المستثمرين الأفراد.

وكانت «المال» قد كشفت منذ أسابيع أن «آل الدماطى» -التى تمتلك نحو %41 من أسهم «دومتى» تقريبا- ستستحوذ على حصة حاكمة تتخطى حاجز %55 وذلك بصورة مباشرة وغير مباشرة عبر مجموعاتها المرتبطة.

وأظهر إفصاح «دومتى» المرسل للبورصة المصرية فى أبريل الماضى، أن «آل الدماطى» يمتلكون نحو 41% من أسهمها، منها: %11.53 لـشركة «TREVI HOLDING» المملوكة لعمر الدماطى، رئيس الشركة، الذى يمتلك حصة منفردة أخرى تقدر بـ%9.20 و%7.23 لـزينب شاهين، ونجيبه مصطفى بحصة تقدر بنحو %4.16 وفاطمة الزهراء بحصة %2.71 وخالد الدماطى بحوالى %2.26 ومحمد عمر الدماطى بحصة %1.91 ويوسف أيوب بـ%0.67 ومحمد عبدالمنعم الدماطى بحصة %0.02.

وحققت «دومتى» صافى ربح بقيمة 111.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل خسائر بلغت 32.55 مليون فى الفترة المقابلة من 2021، فيما ارتفعت مبيعاتها إلى 2.27 مليار، مقابل 1.32 مليار.