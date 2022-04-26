دعما لتطوير الحيز الافتراضي.. «ميتا بلاتفورمز» تفتتح أول متجر فعلي الشهر المقبل

تعتزم شركة ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك افتتاح أول متجر فعلي لها حيث يمكن للمتسوقين تجربة وشراء سماعات الواقع الافتراضي وغيرها من الأدوات، في الوقت الذي تخطط فيه الشركة لتطوير مساحتها الافتراضية ميتافيرس، بحسب وكالة رويترز.

من المقرر افتتاح متجر ميتا ستور فى مايو

وذكرت ميتا أنه من المقرر افتتاح متجر ميتا ستور على مساحة 1550 قدما مربعة داخل شركة بورلينجيم بولاية كاليفورنيا الأمريكية في التاسع من مايو، وسيقدم عروضا توضيحية لسماعات الرأس (في.آر 2 كويست) وجهاز الاتصال عبر الفيديو (بورتال)، إضافة إلى نظارات ذكية تنتجها مع راي-بان.

وسيتم توفير الأجهزة، باستثناء نظارات راي- بان، للشراء في المتجر، وقالت الشركة إنه يمكن أيضا شراء المنتجات عبر الإنترنت من خلال صفحة تسوق جديدة على موقع ميتا دوت كوم.

ميتا تزيد استثماراتها في الحيز الافتراضى «ميتافيرس»

وتكثف ميتا استثماراتها في ميتافيرس، وهي مساحة افتراضية حيث يتفاعل الناس ويعملون ويلعبون، من خلال إضافة ميزات جديدة إلى الأجهزة التي تعمل كنقاط وصول إلى العالم الافتراضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك إنه سيبدأ في اختبار أدوات لبيع الأصول والخبرات الرقمية داخل منصة الواقع الافتراضي الخاصة بها هورايزون وورلد، وهي منصة واقع معزز أطلقتها ميتا في أواخر العام الماضي.

على صعيد آخر، رفض البيت الأبيض التعليق أمس الإثنين على صفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء تويتر، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مرارا عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

البيت الأبيض: منصات التواصل بحاجة لأن تخضع للحساب

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض “قلقنا ليس جديدا”، مضيفة أن هذه المنصات في حاجة لأن تخضع للحساب.

ومضت تقول “تحدث الرئيس منذ فترة طويلة عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما يشمل تويتر وآخرين، في نشر معلومات مضللة”.

لكنها استدركت قائلة إن البيت الأبيض لن يعلق على صفقة فردية.

البيت الأبيض: نعمل من أجل إلغاء القانون الذي يحمي شركات الإنترنت من المحاسبة

وقالت ساكي إن البيت الأبيض يواصل العمل من أجل إلغاء القانون 230 الذي يحمي شركات الإنترنت من المحاسبة على المحتوى الذي ينشره المستخدمون، ويدعم تشديد إجراءات الشفافية ومكافحة الاحتكار على شركات التكنولوجيا.

ويعتقد مسؤولو إدارة بايدن أن تشديد عمليات التدقيق قد تمنع نشر المعلومات المضللة المتعلقة بالقضايا السياسية وتلك المرتبطة بوباء كوفيد-19.

وقالت ساكي “نتواصل بانتظام مع كافة منصات التواصل الاجتماعي حول الخطوات التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن… هذا (التواصل) مستمر وأنا على يقين أنه سيستمر. لكن هناك إصلاحات نعتقد أن الكونجرس يمكن أن يقوم بها”.