دعما لاستقرار الأسواق العالمية .. أرامكو تخفض إنتاجها من النفط الخام في يونيو

بقدر إضافي طوعي، يبلغ مليون برميل يوميل، فوق ما التزمت به المملكة في اتفاق أوبك+، في 12 أبريل الماضي

أكدت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الإثنين، توجيهها لشركة أرامكو بخفض إنتاجها من النفط الخام في يونيو “بقدر إضافي طوعي”، وتقليص إنتاجها في شهر مايو الحالي، وذلك سعيا من الرياض لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.

وأشار مسؤول إلى إن وزارة الطاقة وجهت أرامكو لتخفض إنتاجها من النفط الخام في يونيو، بقدر إضافي طوعي، يبلغ مليون برميل يوميل، فوق ما التزمت به المملكة في اتفاق أوبك+، في 12 أبريل الماضي.

وتابع “بهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياسا على معدل إنتاجها في شهر أبريل الماضي، نحو (4,8) أربعة ملايين و800 ألف برميل يوميا”.

وأوضح أنه بالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو، بعد الخفضين الأساس والطوعي، سبعة ملايين و492 ألف برميل يوميا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المسؤول قوله إن الوزارة وجهت أرامكو بالعمل أيضا على تقليص إنتاج شهر مايو الحالي من مستوى 8.492 مليون برميل يوميا المستهدف، بالاتفاق مع العملاء.

ولفت المصدر إلى أن السعودية تستهدف من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها، سعيا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.