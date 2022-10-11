دعا إليه السيسى ..اتحاد المستثمرين يشارك بورقة عمل فى المؤتمر الاقتصادى

شكل اتحاد المستثمرين لجنة من مجلس الإدارة لإعداد ورقة العمل التي سيتم تقديمها للمؤتمر الإقتصادى الذى دعا إليه الرئيس السيسى وذلك مساهمة في حل مشاكل الصناعة بحيث تُصبح قاطرة للتنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال بمقر مبنى جمعية مستثمري السادس من أكتوبر لوضع حلول اقتصادية تستهدف زيادة عجلة الإنتاج والتصنيع تمهيداً لعرضها في المؤتمر الإقتصادى الذى دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أشاد الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الإتحاد خلال الاجتماع بالجهد الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصياً بالقطاع الصناعى باعتباره حصان رابح يجب أن تعتمد عليه الدولة المصرية في حل أغلب أزماتها الاقتصادية بزيادة الإعتماد على التصنيع المحلى لضبط الميزان التجارى وتخفيض الضغط على العملة الأجنبية.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة على رأسها المصانع المتوقفة والمتعثرة نتيجة للمتغيرات المحلية والعالمية ورصد أسباب التوقف، وأكد الدكتور محمد خميس شعبان أن جمعية مستثمرى أكتوبر أجرت بحثا ميدانيا للمصانع للوقوف على أساب التوقف والتعثر ويتم الأن عمل مذكرة لعرضها على الأجهزة المختصة تشتمل على الأسباب ومقترحات بحلول عاجلة لزوالها.

وبحث الاجتماع الأزمة المترتبة على قرار وزير المالية بإعفاء المصانع 3 سنوات من الضريبة العقارية شرط سدادها للمتأخرات حتى ديسمبر 2021، حيث يشكو المصانع من وجود مطالبات جُزافية على المصانع لسداد تلك المتأخرات.