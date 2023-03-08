«دعاية للعمل الدرامي ولا تضر الموسم».. بروموهات مسلسلات رمضان بين الانتقاد والإشادة

طرحت بعض الشركات المنتجة لمسلسلات رمضان هذا العام بروموهات تشويقية “تيزر” لمسلسلاتها بمنصات التواصل الاجتماعي، منها برومو مسلسل بابا المجال للنجم مصطفى شعبان إخراج أحمد خالد موسى وبرومو مسلسل الكبير قوي 7 بطولة النجم أحمد مكي وكان أبزرها برومو مسلسل “تحت الوصاية” للنجمة منى زكي إنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

وبرومو مسلسل “رسالة الإمام” للنجم خالد النبوي إنتاج المتحدة ، وكذلك برومو مسلسل “الصفارة” بطولة أحمد أمين إنتاج ميديا هب أيضا ، وبرومو مسلسل “سوق الكانتو” بطولة النجمين أمير كرارة ومي عز الدين وبرومو مسلسل “مذكرات زوج” بطولة النجمان خالد الصاوي وطارق لطفي إخراج تامر نادي ، وكذلك برومو مسلسل “الكبير قوي 7” بطولة النجم أحمد مكي وإخراج أحمد الجندي، حيث أشاد بها نقاد وانتقدها آخرون.

مصطفى كيلاني : تحقق أكبر دعاية للمسلسلات مع قرب انطلاق الموسم الرمضاني

أعرب الناقد الفني مصطفى كيلاني أن البرومو التشويقي لأي مسلسل يضيف له كثيرا ، حيث يزيد من نسبة الاشتياق للمشاهد لهذا المسلسل .

وأشار للمال إلى أن البرومو التشويقي “تيزر” يسبق دائما البروموهات الطويلة لأغلب الأعمال الفنية الدرامية .

وتابع قائلا إن صناع المسلسلات يحرصون على طرح هذه البروموهات بمنصات التواصل الاجتماعي ، لتحقيق أكبر دعاية ممكنة لمسلسلاتهم مع اقتراب انطلاق الموسم الرمضاني القادم.

أحمد سعد الدين : جميع البروموهات كانت لمجرد الإعلان عن وجود مسلسلات في رمضان

أوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين أن جميع البروموهات التي تم طرحها لأغلب المسلسلات كانت لمجرد لفت نظر الجمهور أن صناع هذه الأعمال سيقدمونها في شهر رمضان.

كما أن حتى برومو مسلسل سره الباتع الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين والنجوم بصورة كبيرة لا يوجد فيه أي شىء جديد وفق “سعد الدين” ، فهو مجرد إعلان أن المسلسل يضم فنانين كثيرين فقط في موسم رمضان.

وأكد أن ذلك أمر سلبي أن يكون البرومو مجرد إعلان دعائي للمسلسل ليس أكثر ، فمن المفترض أن يقدم البرومو حتى لو صورة مبسطة من قصة المسلسل ليستشف المشاهد مالذي سيقدمه هذا العمل الدرامي له في شهر رمضان القادم.

فايزة هنداوي : البروموهات لا يمكن أن تضر عملا فنيا معينا

وقالت الناقدة فايزة هنداوي، إن برومو مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي لم يحدث أي ضجة بعد طرحه مثلما حدث مع الأفيش الخاص بالمسلسل اليومين الماضيين برغم أن الأفيش والبرومو مهمين لأي عمل درامي، لكن السبب يرجع لأن الجدل حدث بعد طرح أفيش المسلسل لمنى زكي ولن يكون هناك جدل مرة ثانية إلا بعد عرض العمل نفسه ويمكن وقتها اصطياد أي شىء لإحداث جدل مرة أخرى عليه.

ولفتت الى أن البروموهات لا يمكن أن تضر عملا فنيا معينا حتى لو لم تأت على المستوى المتوقع ، لاسيما مع المشاهد الواعي الذي لا يحكم على عمل درامي من البرومو فقط بل ينتظر عرض حلقتين على الأقل وأكثر للحكم الجيد على مستوى وجودة المسلسل التليفزيوني.

أكدت أيضا أنه يمكن أن يكون البرومو جيدا لكن مستوى العمل ككل ليس مميزا ، وقد يحدث العكس.