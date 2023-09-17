دعاء زيدان: إقبال شرائي من العرب على أسهم الشحن واللوجستيات بالبورصة المصرية

قالت دعاء زيدان رئيس قطاع الاستثمار شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن قطاع الشحن واللوجستيات بالبورصة المصرية يشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين العرب، اللذين يتجهون للشراء بقوة فى أسهمه.

ولفتت إلى أن أفضل أسهم القطاع هى الإسكندرية لتداول الحاويات، والقناة للتوكيلات الملاحية التى تمتلك حصصا فى دمياط و بورسعيد لتداول الحاويات.

وأكدت أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الشحن واللوجستيات مزيدا من عمليات الاستحواذ والاندماجات والتى ستركز على الشركات صاحبة الميزة التنافسية، والاعتماد على التكنولوجيا.

يشار إلى أن شركة «إيجيترانس» أتمت الشهر الماضى استحواذها على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار «نوسكو»، فى صفقة مبادلة أسهم، كما وافق مجلس إدارة «ماريدايف» على عرض الاستحواذ النهائى المقدم من شركة الجهاز القابضة السعودية على «فالنتاين ماريتايم» المملوكة بالكامل للأولى، بقيمة 115.6 مليون دولار.