«دريم مشرق» تُرسل شاحنتين من المواد الغذائية إلى قطاع غزة

أعلنت شركة دريم مشرق للأغذية، عن تبرعها وموظفيها بمليون جنيه لمؤسسة مصر الخير.

جاءت هذه الخطوة بهدف تجهيز شاحنتين للمواد الغذائية وتوجيها لقطاع غزة في إطار المسئولية المجتمعية للشركة، ورغبتها في دعم الأخوة الأشقاء بفلسطين، حيث سلم التبرع الدكتور علاء حسب الله مدير العلاقات والاتصال بشركة دريم مشرق.

من جانبه قال الدكتور علاء حسب الله، إن دريم مشرق، تابعت شراء ونقل المنتجات الغذائية والأدوية للحافلتين، واللتين تحركتا في وقت سابق من ظهر السبت إلي معبر رفح، مضيفاً أن التبرع يؤكد علي مشاركة الشركة والعاملين بها الأخوة بقطاع غزة كل مايمرون بيه من أستهداف وقتل وتصفية عرقية يقوم بها الأحتلال الإسرائيلي.

وشدد حسب الله، أن المشاركة تأتي في إطار مشاركة كافة الشركات الوطنية لدعم أخواننا بلفسطين وقطاع غزة في مثل تلك الظروف التي يمرون بها، مضيفاً أن مبلغ التبرع تم تسليمة للدكتور محمد الرفاعي المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.