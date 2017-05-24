دريم تتعاقد على أربعة مسلسلات للعرض فى رمضان

محمد فتحى كشف الدكتور محمد خضر، رئيس قناة دريم الفضائية، عن التعاقد على أربعة مسلسلات تشارك بهم القناة فى السباق الدرامى لشهر رمضان. وقال فى تصريح لـ"المال" إن المسلسلات هى "ظل الرئيس" الذى يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، وعزت أبو عوف، ومحمود عبدالمغنى، علا غانم، و"قصر العشاق، بطولة عزت العلايلى، سه

محمد فتحى

كشف الدكتور محمد خضر، رئيس قناة دريم الفضائية، عن التعاقد على أربعة مسلسلات تشارك بهم القناة فى السباق الدرامى لشهر رمضان.

وقال فى تصريح لـ”المال” إن المسلسلات هى “ظل الرئيس” الذى يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، وعزت أبو عوف، ومحمود عبدالمغنى، علا غانم، و”قصر العشاق، بطولة عزت العلايلى، سهير رمزى، فارق الفيشاوى، وكمال أبو رية، ومسلسل “ازى الصحة” لأحمد رزق وأيتن عامر، و”الحالة ج” لأحمد زاهر وحورية فرغلى.

وفيما يتعلق بالبرامج، قال إن القناة سوف تكتفى ببرامجها اليومية، وهى العاشرة مساء الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، وبرنامج “الموعظة” الدينى، و”المطبخ.