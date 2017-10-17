درويش يكشف أمام اقتصادية النواب خطة تطوير غرب بورسعيد

أمانى العزازى قال اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئه الاقتصاديه للقطاع الشمالى، إن ميناء غرب بورسعيد يحتاج إلى مجموعة قرارات سيادية من المحافظة، لإدخال مناطق متاخمة له، وأنه يمتلك ظهيرًا، ومحاط بالمناطق السكنية، ويعانى من تكدس السيارات وعربات النقل.…



أمانى العزازى

قال اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئه الاقتصاديه للقطاع الشمالى، إن ميناء غرب بورسعيد يحتاج إلى مجموعة قرارات سيادية من المحافظة، لإدخال مناطق متاخمة له، وأنه يمتلك ظهيرًا، ومحاط بالمناطق السكنية، ويعانى من تكدس السيارات وعربات النقل.

وأشار درويش إلى أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، سيلتقى اليوم برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لتلقي توجيهاته الخاصة بأعمال تطوير ميناء غرب بورسعيد، ليكون قادرا على استقبال خطوط ملاحية جديدة، ونقل رغبة قيادات العمل الملاحى بالمحافظة إنشاء شركة لتموين السفن وخدماتها يكون مقرها بورسعيد.

جاءت تصريحات درويش أثناء جولته التفقدية اليوم بصحبة أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب للمشروعات القومية فى شرق بورسعيد والأنفاق، برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة.

وخلال اجتماع اللواء عبد القادر درويش مع اللجنة قام بشرح توضيحى استعرض من خلاله تقسيم المنطقة الاقتصادية والخطط التنفيذية للمناطق الصناعية والميناء في شرق بورسعيد ومنطقتي وادى التكنولوجيا والقنطرة غرب بالإضافة إلى ميناء غرب بورسعيد وميناء العريش البحرى وأهم ما يجري حالياً من قرب الانتهاء من الــ6 أرصفة بطول 5000 متر متر والمقرر الانتهاء منه بحلول 2018 بالإضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد للتربة وتجهيزها في منطقة شرق بورسعيد حيث بلغ حجم الإنجاز فيها5 مليون مربع.

ثم توجه بعد ذلك الوفد البرلمانى لزيارة محطة حاويات ميناء بورسعيد ثم ميناء شرق بورسعيد لتفقد الارصفة والمنطقة الصناعية ثم التوجه الأنفاق.



وعن شركة ايادى و قدرتها على تنفيذ واتمام الاعمال في منطقة القنطرة غرب قال اللواء عبد القادر درويش اان هناك اليات ومراحل للتنفيذ منها الفنية والمالية الى ان نصل الى المرحلة النهائية التعاقدية.

وعن ميناء العريش وانضمامه للمنطقة قال هناك بعض الأعمال التي تقوم المنطقة بها لتطوير هذا الميناء في ظل خدمته لمصانع الأسمنت الموجودة في هذا النطاق ونعمل على رفع مستواه لخدمة ابناء المنطقة بالعريش وهناك يجري بدءتنفيذ وإنشاء سور للميناء منعا للتعديات مستقبلا خاصة فى ظل الظروف الامنية التى تتعرض لها والتى سيتم ازالتها لاحقا.

وضم الوفد كلا من النائب فخري طايل أمين سر اللجنة، والنائة ثريا الشيخ، والنائب عمرو صدقي واللواء هشام عمارة والدكتور سيد عبدالعال واللواء حسن السيد وطارق حسانين أعضاء اللجنة والنائب البورسعيدى احمد فرغلى.