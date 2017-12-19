درويش يبحث مع شركة فرنسية تشغيل محطة حاويات شرق بورسعيد

- عبد القادر: الشراكة مع CMA GCM يرفع تصنيف ميناء شرق بورسعيد عالميا - توقيع عقود وتنفيذ مشروعات فى المنطقة الصناعية خلال 2018 أمانى العزازىاستقبل اللواء عبد القادر درويش - نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، نيابة عن الفريق مهاب مميش - رئيس هيئة قناة السويس- رئيس المن

– عبد القادر: الشراكة مع CMA GCM يرفع تصنيف ميناء شرق بورسعيد عالميا

– توقيع عقود وتنفيذ مشروعات فى المنطقة الصناعية خلال 2018

أمانى العزازى

استقبل اللواء عبد القادر درويش – نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، نيابة عن الفريق مهاب مميش – رئيس هيئة قناة السويس- رئيس المنطقة الاقتصادية وفد مسئولي الشركة الفرنسية CMA GCM أكبر الخطوط الملاحية العالمية، والذي يزور بورسعيد حالياً لاستكمال جولة المناقشات الفنية والمالية والقانونية في إطار المباحثات مع الهيئة لتشغيل الرصيف الجديد لميناء شرق بورسعيد.

وقد التقى نائب رئيس الهيئة ووفد الشركة الفرنسية صباح اليوم المكون من ديفيد فان هوزين – مدير تطوير مشروعات محطات الحاويات بالشركة فرانسوا بيجيه- مدير التشغيل للمحطات وخطوط الملاحة بالشركة الربان /مصطفى خليل – رئيس قطاع العمليات واللوجيستيات بالشركة فى مصر والسودان وعمرو الشافعى – مدير التشغيل ببورسعيد وبحضور اللواء عمرو عبد القادر – مدير ميناء شرق بورسعيد وممثلى إدارات الاستثمار والقانونية بالمنطقة الاقتصادية.

وفى بداية اللقاء رحب اللواء عبد القادر درويش بالوفد مشيرا الى الايقاع السريع فى معدلات التنفيذ التى تشهدها مواقع المشروعات فى المنطقة الاقتصادية خاصة تلك المقامة فى شرق بورسعيد تحديدا” من أرصفة ومنطقة صناعية، ثم قدم الربان /على عاصم – نائب مدير ميناء شرق بورسعيد عرضا” تفصيليا” للمخطط العام لشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية التى تبلغ 59 كم2 وكذلك المنطقة الصناعية التى يقوم بتطويرها المطور الصناعى المحلى “سام كريت” – شركة شرق بورسعيد للتنمية التى تبلغ مساحة 16 كم2 يتم تطويرهم حاليا” لاقامة المشروعات الصناعية خاصة الالمانية التى قام الفريق مهاب مميش بتوقيع 5 عقود منها خلال زيارته الاخيرة بالمانيا.

ومن جانبه قال اللواء عبد القادر درويش – نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية إنه سيتم التباحث مع وفد الشركة الفرنسية على الإطار الفني والمالي والقانوني لدخول الشركة لتشغيل وإدارة رصيف الحاويات بطول 1200 متر في الرصيف الجديد للميناء، وذلك على مرحلتين الأولى 800 متر والثانية 400 متر، خاصة أن الشركة ثالث خط ملاحى عالمي، لافتا إلى أن شراكة المنطقة الاقتصادية مع CMA تساهم فى رفع تصنيف المنطقة وتحقيق التنافس بين الموانئ الاخرى فى الدول المجاورة.

وأكد عبد القادر خلال اللقاء اهتمام الفريق مهاب مميش بتواجد الشركة الفرنسية للعمل بموانئ بورسعيد لما لها من قدرة عالية بمواصفات عالمية فى الطاقات التشغيلية لأرصف الحاويات.

وقد عرض نائب رئيس الهيئة خلال لقائه ووفد الشركة الفرنسية الحوافز الاستثمارية التى تتمتع بها المنطقة والتعاون مع الجانب الروسى فى اقامة منطقة صناعية يتم التوقيع النهائى على انشائها خلال الربع الأول من العام المقبل.

كما سيتم توقيع عقد تطوير 1 كم2 بمنطقة القنطرة غرب لاقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وغيرها من العقود التى ستوقع قريبا” وكذلك مشروعات ستنفذ خلال 2018 المقبل.

وسيقوم وفد CMA GCM بجولة ميدانية صباح غد فى ميناء شرق بورسعيد والأرصفة الجديدة وكذلك المنطقة الصناعية والانفاق.