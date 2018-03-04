درويش حسنين: جهات الإسناد المستفيد الأول من تطبيق العقد المتوازن

بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازقأكد المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن المستفيد الاول من تطبيق العقد المتوازن جهات الإسناد والدولة خاصة فى ظل المشروعات القومية والكبرى الجارى تنفيذها وطرحها خلال الفترة الحالية، حيث يسهم فى الحفاظ على حقوق الطرفين وض

بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق

أكد المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن المستفيد الاول من تطبيق العقد المتوازن جهات الإسناد والدولة خاصة فى ظل المشروعات القومية والكبرى الجارى تنفيذها وطرحها خلال الفترة الحالية، حيث يسهم فى الحفاظ على حقوق الطرفين وضمان تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وأسرع وقت.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر بناة مصر، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة إنشائية وزيادة فى حجم المشروعات المطروحة بما يتطلب تأهيل السوق وحل العديد من التحديات التى تواجه العاملين بالقطاع العقارى.

ولفت الى ضرورة تركيز الدولة على طرح مشروعات لتنمية وتعمير سيناء والصعيد كأولوية للمرحلة المقبلة.

وأشار الى ضرورة التوجه نحو تصدير المقاولات ومشاركة المقاول المصرى فى ظل ما يمتلكه من كفاءات وخبرات فى خطط تعمير الدول الأفريقية والعربية الشقيقة، لافتا الى أهمية معالجة الصعوبات التى تواجه المقاولين فى ذلك الصدد ومنح تيسيرات تمويلية وتسهيل الإجراءات.