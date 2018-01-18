درويش حسنين: المطور يحتاج قرارات تحفيزية للتوجه إلى مدن الصعيد

محمود زكيقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية، إنه يجب على الدولة تقديم قرارات تحفيزية من جانب الدولة لتشجيع المطورين على تنمية مدن الصعيد.وأضاف خلال كلمته في إفطار عمل سيتي سكيب، أن تنمية الصعيد يجب أن يكون مشروعا قوميا ويجب على الدولة أن تسبق المطور بعدد من الخطوات.



محمود زكي

قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية، إنه يجب على الدولة تقديم قرارات تحفيزية من جانب الدولة لتشجيع المطورين على تنمية مدن الصعيد.

وأضاف خلال كلمته في إفطار عمل سيتي سكيب، أن تنمية الصعيد يجب أن يكون مشروعا قوميا ويجب على الدولة أن تسبق المطور بعدد من الخطوات.

وأشار إلى أن المطور يحتاج إلى دعم أيضا من جانب البنوك المصرية في عملية التمويل وذلك لتشجيع المطورين للتنمية العمرانية في المناطق.

وأكد أن عميل الصعيد يعد من أفضل العملاء الذي تعاملت الشركة مع من خلال مشروعها في مدينة أسيوط.