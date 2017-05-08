درويش: العمل في جزر منعزلة لا يحقق التنمية

دعاء محمودقال أحمد درويش، الرئيس السابق للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، رئيس مؤسسة تروس مصر، إن تحقيق التنمية المستدامة يعتمد علي 3 أركان محددة، وهي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مطالباً بضرورة تكاتف هذه الأركان لتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف درويش، خلال رئاسته للجلسة الأولي بالم



دعاء محمود

قال أحمد درويش، الرئيس السابق للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، رئيس مؤسسة تروس مصر، إن تحقيق التنمية المستدامة يعتمد علي 3 أركان محددة، وهي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مطالباً بضرورة تكاتف هذه الأركان لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف درويش، خلال رئاسته للجلسة الأولي بالملتقي السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية في مصر، تحت عنوان “دور القطاع الخاص في دعم البرنامج الاقتصادي”، أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الوقت الحالي تجاوز انضباط الشركات وتوفير فرص عمل حيث وصل إلى الخروج لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة.

وأكد أن دور المجتمع المدني غير كافٍ دون مساندة الحكومة متمثل في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري خاصة، والقطاع الخاص، لافتا إلى أن العمل في جزر منعزلة لا يحقق التنمية.