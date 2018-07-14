«درشال للصناعة» و«IFG جروب» تطالبان بتخفيض ضرائب «الكهربائية »

أحمد عوض طالبت شركتا درشال للصناعة وifg جروب للسيارات، الحكومة"، بتخفيض الرسوم المحصلة على مكونات الإنتاج والسيارات المستوردة عبر المنافذ الجمركية، تحت بند ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية؛ بهدف تخفيض التكلفة الاستيرادية، والقدرة على تسويقها بالسوق المحلية . وأكد حسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة

أحمد عوض

طالبت شركتا درشال للصناعة وifg جروب للسيارات، الحكومة”، بتخفيض الرسوم المحصلة على مكونات الإنتاج والسيارات المستوردة عبر المنافذ الجمركية، تحت بند ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية؛ بهدف تخفيض التكلفة الاستيرادية، والقدرة على تسويقها بالسوق المحلية .

وأكد حسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة درشال للصناعة، الوكيل الحصري لسيارات “DFLZ” الكهربائية، أنه من الضروري تخفيض الرسوم الجمركية المحصلة على مكونات الإنتاج، الخاصة بمشروع تجميع السيارات الكهربائية التي تتراوح ما بين 5 و8 %.

واستبعد احتمالية طرح السيارات الكهربائية بأسعار منخفضة بالسوق المحلية في ظلِّ ارتفاع تكلفتها الاستيرادية التي تتعدى 13 ألف دولار للمركبة الواحدة، مشيرًا إلى أن “درشال للصناعة” سترفع مذكرة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتخفيض الرسوم المحصلة عن مكونات الإنتاج بهدف القدرة على تخفيض أسعارها بنسب تتراوح ما بين 10 و15%، بالإضافة إلى زيادة فرص تسويقها .

وشدد الدسوقي على ضرورة دعم مصنعي السيارات الكهربائية بمنحهم بكل الامتيازات والحوافز الضريبية لقدرتهم على التعمق فى الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج والتوسع في المشروعات التصديرية لمختلف اﻷسواق العالمية، مبينًا أن صناعة السيارات فى مصر متوقفة حاليا على أشكال الدعم الموجه من الحكومة .

ويذكر أن شركة درشال للصناعة وقعت عقدًا مع الهندسية للسيارات لتصنيع سيارات “DFM” و “DFLZ” والشواحن الكهربائية على خطوط إنتاجها، بطاقة إنتاجية 10 آلاف مركبة و2000 شاحن، بنسبة مكون محلي 70% خلال 5 سنوات .

وطالب محمد فرج، رئيس مجلس إدارة IFG جروب، الوكيل الحصري لسيارات زوتي وفيكتوري، من الحكومة ممثلة في وزارة المالية بإعادة النظر في الضرائب المحصلة على السيارات الكهربائية لتتساوى مع المركبات العاملة بنظم تشغيل البنزين سعة 1200 سي سي لتصل إلى 14% من قيمة السيارة بدلا من 25% حاليا .

وأكد أنه من الضروري دعم الحكومة مشروع إطلاق السيارات الكهربائية بكونها اﻷقل في معدلات الانبعاثات والاستهلاك مقارنة بالفئات الأخرى، مضيفًا أنه من الصعب تسويق تلك الفئات من المركبات في ظلِّ ارتفاع تكلفتها الاستيرادية والرسوم المحصلة عنها عبر المنافذ الجمركية .

ولفت إلى أن الحكومة الصينية أطلقت مشروع دعم مصنعي السيارات الكهربائية بنسبة 70% من قيمة المركبة؛ بغرض التوسع في الإنتاج الكمي والتصدير والقضاء على فئات العاملة بالديزل بحلول 2022 .