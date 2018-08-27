«درشال للصناعة» توقع عقدين لتصنيع البطاريات الكهربائية وقطع الغيار محليا

أحمد عوض وقعت درشال للصناعة، وكلاء سيارات DFM وDFLZ، عقدين مع شركتين صينتين، الأول لتصنيع البطاريات الكهربائية محليًا مع أبل ستور، والثانى لإنتاج قطع الغيار مع وينكينج؛ بهدف الوصول إلى نسبة مكون محلى بالسيارات التى ستقوم الشركة بتجميعها إلى %70.أكد حسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة درشال للصناع

أحمد عوض



وقعت درشال للصناعة، وكلاء سيارات DFM وDFLZ، عقدين مع شركتين صينتين، الأول لتصنيع البطاريات الكهربائية محليًا مع أبل ستور، والثانى لإنتاج قطع الغيار مع وينكينج؛ بهدف الوصول إلى نسبة مكون محلى بالسيارات التى ستقوم الشركة بتجميعها إلى %70.

أكد حسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة درشال للصناعة، أن عقد تصنيع البطاريات تبلغ طاقته 2000 وحدة سنويا على خطوط إنتاج «الهندسية للسيارات»، فيما يشمل الثانى إنتاج تيل الفرامل وفلاتر الهواء» محلياً.

وأوضح لـ«المال»، أن الشركة قررت رفع حجم تمويلاتها المستهدفة من البنوك إلى 45 مليون دولار، مشيرًا إلى أن «درشال» تعتزم البدء فى مشروع تصنيع السيارات ومكوناتها خلال الربع اﻷخير من العام الحالى.

وطالب الدسوقى بزيادة نشاط البنوك فى البرامج التمويلية وإزالة العقبات أمام مصنعى السيارات؛ بغرض تنفيذ الخطط والمشروعات الاستثمارية بالسوق المحلية، مؤكدًا أن الصناعة المحلية متوقفة حاليا على أشكال الدعم سواء الموجه من الحكومة أو القطاع المصرفى بالنسبة للشركات المصنعة حتى يتسنى التعمق فى المكون المحلى وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن الخطة التى أعدتها «درشال للصناعة» تسير فى اتجاه تصنيع أغلب المكونات بالمركبات للفئات الكهربائية والعاملة بنظم تشغيل الوقود؛ بهدف تخفيض التكلفة الاستيرادية.

وبيّن أن الشركة انتهت من إجراءات زيارة وفد من ممثلى «الهندسية للسيارات» للصين مطلع الشهر المقبل؛ للموافقة على شراء خطوط الإنتاج والمعدات التى تلائم البنية التحتية والسعة الإنتاجية بمصانعها، المتعلقة بإنتاج السيارات والشواحن والبطاريات الكهربائية التى سيتم تصنيعها على خطوط إنتاجها.

يذكر أن «درشال للصناعة» وقعت فى وقت سابق عقدا لتجميع سيارتى x5 و«m5 والشاحنات الكهربائية على خطوط إنتاج مصانع الهندسية، بطاقة إنتاجية 10 آلاف سيارة خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى الشواحن بطاقة 2000 شاحن.