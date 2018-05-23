درشال تفتتح محطة لشحن سيارات DFLZ الكهربائية

المال-خاصكشف حسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة «درشال» وكيل سيارات «DFLZ»، عن افتتاح أول محطة شحن متخصصة لسيارات «DFLZ» الكهربائية بمدينة نصر، مطلع يونيو المقبل.وكانت «درشال» قد أعلنت أنها تخطط لتدشين 1000 محطة وفق جدول زمني يستغرق 6 شهور بمختلف ال

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كشف حسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة «درشال» وكيل سيارات «DFLZ»، عن افتتاح أول محطة شحن متخصصة لسيارات «DFLZ» الكهربائية بمدينة نصر، مطلع يونيو المقبل.

وكانت «درشال» قد أعلنت أنها تخطط لتدشين 1000 محطة وفق جدول زمني يستغرق 6 شهور بمختلف الأقاليم الجغرافية.

وأضاف أن شركته بصدد توقيع بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستغلال محطات الوقود الخاصة بها؛ بهدف تدشين محطات الشحن الكهربائية.

وأكد أن «درشال» تعتزم تضخ استثمارات 20 مليون جنيه في شبكة محطات الشحن التي سيتم إسنادها لجمعية «جروب حلوان» للتنمية لإداراتها وتدريب العاملين فى تلك المحطات، موضحا أن شركته ستطرح المحطة الواحدة بنظام حق الانتفاع لمدة 5 و10 سنوات.

وأوضح أن شركته تعتزم افتتاح صالة العرض، ومركز الصيانة الرئيسي الخاص لخدمة عملاء « DFLZ» بالتزامن مع إطلاق طرازات العلامة «DFLZ» بالسوق المحلية نهاية يونيو المقبل. وأوضح أن «درشال» تعمل حاليا على إنهاء الإجراءات الجمركية على سيارات «X5 «و»M50» الكهربائية عبر منفذ جمرك الإسكندرية.

يذكر أن «درشال» وقعت بروتوكول تعاون مع الهندسية للسيارات لتصنيع «DFLZ» وإنتاج الشواحن الكهربائية على خطوط إنتاجها سبتمبر المقبل.