«درشال» تعتزم إنتاج 1000 شاحنة كهربائية «دونج فينج» بمصانع «الهندسية»

أحمد عوض:تعتزم شركة درشال للصناعة، وكلاء سيارات DFM وDFLZ، تصنيع أول شاحنة كهربائية على خطوط إنتاج الهندسية للسيارات، بنسبة مكون محلى يتعدى %70، بنهاية العام الحالي.وقال حسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مع دونج فينج الصينية للتوسع فى تصنيع

أحمد عوض:



تعتزم شركة درشال للصناعة، وكلاء سيارات DFM وDFLZ، تصنيع أول شاحنة كهربائية على خطوط إنتاج الهندسية للسيارات، بنسبة مكون محلى يتعدى %70، بنهاية العام الحالي.

وقال حسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مع دونج فينج الصينية للتوسع فى تصنيع منتجات علامتى DFM وDFLZ محليا، موضحا أن شركته تمكنت من حسم المباحثات المتعلقة بإنتاج أول شاحنة كهربائية بحمولة 1300 كيلو، بمعدل تشغيل للبطارية يصل إلى 260 كم، وسرعة 90 كيلو متر / ساعة.



وأوضح أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمشروع خلال العام الأول، تصل إلى 1000 شاحنة، وفق ما انتهت إليه دراسات الجدوى الخاصة بالطاقة الاستيعابية للسوق والمبيعات المرتقبة، مع إعادة تقييم الأوضاع حسب أداء الشاحنة. وأكد أن «درشال» تستعد لزيارة وفد من ممثلى «الهندسية للسيارات» لبحث شراء خطوط الإنتاج والمعدات التى تلائم البنية التحتية وسعة المصانع، مبينًا أن المدة الزمنية اللازمة لدخول تلك المعدات تتراوح بين 3 و4 شهور.



وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لتصنيع الشاحنة الكهربائية، تعد جزءًا من الاستثمارات الكلية للشركة بالسوق المحلية، والتى تقدر بنحو 500 مليون جنيه، وتتضمن تجميع طراز x5 الملاكي، وm5 الفان، بالإضافة إلى تصنيع البطاريات والشواحن الكهربائية، بهدف تخفيض التكلفة الاستيرادية، والقدرة على المنافسة مع مختلف العلامات التجارية.



ولفت إلى أن شركته ستدرج الشواحن الكهربائية السريعة اللازمة للشاحنات المزمع تجميعها، ضمن الخطة التى يتم تنفيذها والتى تشمل 1000 محطة وشاحن كهربائى خلال جدول زمنى يمتد إلى 5 سنوات، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه.



وأوضح أن الشركة انتهت من إقامة محطتين للشحن الكهربائى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، يتبعها 25 محطة موزعة فى نطاق محافظة القاهرة، ضمن المرحلة اﻷولى للمشروع المستهدف تنفيذها خلال 2018.

كما أوضح أنه سيتم إعلان تفاصيل الخطة الاستثمارية والإنتاجية فى معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا»، الشهر المقبل، وقال إن الشركة ستدفع بنسخة مستوردة من الطرازات الثلاثة المزمع تجميعها محليًا، وهي: x5، وm5، والشاحنة الكهربائية.

