درشال تضخ 100 مليون جنيه فى تجميع DFLZ

■ افتتاح خط الشواحن الكهربائية بمصانع الهندسية نهاية الشهر الحاليأحمد عوض تعتزم شركة درشال، الوكيل الحصرى لسيارات «DFLZ»، ضخ استثمارات 100 مليون جنيه بخطوط إنتاج مصانع الهندسية للسيارات، لتجميع طرازات «X5 وM5 وS50» بحلول سبتمبر المقبل.أكد حسن الدسوقى، رئيس

■ افتتاح خط الشواحن الكهربائية بمصانع الهندسية نهاية الشهر الحالي





أحمد عوض



تعتزم شركة درشال، الوكيل الحصرى لسيارات «DFLZ»، ضخ استثمارات 100 مليون جنيه بخطوط إنتاج مصانع الهندسية للسيارات، لتجميع طرازات «X5 وM5 وS50» بحلول سبتمبر المقبل.

أكد حسن الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة درشال فى حواره مع «المال»، أن شركته أعدت خطة تعتمد تصنيع سيارات العلامة الصينية بطاقة إنتاجية بين 10 و15 مركبة فى اليوم الواحد، من مختلف الفئات الديزل، والكهربائية، موضحا أن الخطة الإنتاجية تسير فى اتجاه تجميع 400 سيارة خلال العام الحالى على أن تصل إلى إنتاج 10 آلاف وحدة بحلول 2023.

أضاف أن خطة درشال تعتمد على تأهيل البنية التحتية للسيارات الكهربائية قبل إطلاقها بالسوق من خلال تصنيع الشواحن الكهربائية محليًا؛ بغرض تخفيض حجم التكلفة، ولزيادة فرص شراء تلك الفئات من المركبات، كاشفا عن افتتاح مصنع الشواحن بمصانع الهندسية للسيارات نهاية الشهر الحالي.

كشف عن مستهدفات شركته بتدشين 1000 محطة كهربائية ثابتة، خلال مدة زمنية تستغرق 18 شهرا، بمختلف المحافظات، مطالبا بإصدار التراخيص اللازمة، والمساحات المخصصة من جانب الجهات المعنية لتدشين تلك المحطات.

تابع أن شركته وقعت بروتوكول تعاون مع جمعية جروب حلوان للتنمية، يهدف إلى تدريب أكثر من 3 آلاف عامل، على محطات الشحن الكهربائية.

أما عن الخطط التوسعية، أشار إلى أن درشال تخطط لاعتماد مجموعة من الموزعين بمناطق القاهرة، والإسكندرية، والغردقة، وشرم الشيخ، وبنها، لتقديم خدمات الصيانة، وتوفير قطع الغيار، والدخول فى مجال تصنيع المكونات وقطع الغيار من خلال شراكة مع المصانع المحلية؛ للاستفادة من خطوط إنتاجها والعمل على تطويرها.

لفت إلى أن شركته تبدأ تصنيع «واقى الصدمات» بالتعاون مع شركة السواح للصناعات المغذية، خلال المرحلة اﻷولى للمشروع؛ على أن يتبعها إجراء مفاوضات مع المصانع اﻷخري؛ لبحث اﻷجزاء، وقطع الغيار المرتقب تصنيعها محليا، موضحا أن الخطة الإنتاجية تستهدف الوصول إلى %70 مكون محلى بالسيارات المصنعة.

تابع أن السياسة السعرية التى تعتمدها «درشال» لطرازاتها تؤهلها إلى اقتناص حصة سوقية من العلامات الكورية، موضحا أن أسعار سيارات «X5» بين 360 و400 ألف جنيه بمختلف الفئات، وبقيمة أكثر من 200 ألف لميكروباص «M5»؛ فيما أسعار الفئات الكهربائية من 560 إلى 700 ألف جنيه.

كشف رئيس مجلس إدارة درشال عن إجراء مفاوضات حالية مع الشركة العالمية «Dongfeng» للاستحواذ على وكالة «Luxgen» محليا، متوقعا توقيع عقد الوكالة خلال الشهر المقبل، على تبدأ عمليات استيراد وتوزيع طرازات العلامة الصينية بالسوق خلال النصف الثانى من العام الجاري.

عن حجم استثمارات «درشال» الخارجية؛ قال إن شركته تمتلك خط إنتاج فى مصنع قطع الغيار السيارات بالصين، باستثمارات بين 5 و10 ملايين جنيه، وتستعد للدخول فى مشروع التصدير لدول الجزائر، ومصر، وتونس، والمغرب، والسعودية.

يذكر أن طراز «DFS X5» تنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات suv، مدعومة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1.5 لتر، ليعطى قوة قدرها 160 حصانا.

احتلت العلامة «Dongfeng» المرتبة 18 بقائمة أكبر مصنعى السيارات فى العالم خلال يناير وفبراير الماضي؛ بعد تمكنها من إنتاج 190 ألفًا و612 سيارة، فيما حلت بالمركز العاشر فى قائمة العلامات اﻷكثر مبيعا بالصين بواقع 254 ألفًا و510 مركبات، خلال الربع اﻷول من العام الجارى.