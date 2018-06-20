«درشال» تبحث مع «فوري» تحصيل شحن السيارات الكهربائية إلكترونيا

أحمد عوض أكد حسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة درشال - الوكيل الحصري لسيارات "DFM" و"DFLZ"، أن شركته تبحث مع "فوري للمدفوعات الإلكترونية" تحصيل تكاليف شحن السيارات الكهربائية إلكترونيا في مختلف المحطات. وأوضح أن تلك الخطوة تأتي في إطار ارتقاء الخدمات المقدمة للعملاء عبر التسهيلات الائتمانية في مخت

أحمد عوض

أكد حسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة درشال – الوكيل الحصري لسيارات “DFM” و”DFLZ”، أن شركته تبحث مع “فوري للمدفوعات الإلكترونية” تحصيل تكاليف شحن السيارات الكهربائية إلكترونيا في مختلف المحطات.

وأوضح أن تلك الخطوة تأتي في إطار ارتقاء الخدمات المقدمة للعملاء عبر التسهيلات الائتمانية في مختلف المحافظات، مؤكدا أن الشركة بصدد إنهاء الإجراءات مع “فوري” خلال اﻷسبوع الحالي، على أن يتبعها البدء في تنفيذ إدخال منظومة الدفع الإلكتروني داخل محطات الشحن.

وبين الدسوقي في تصريحات سابقة أن شركته تخطط لاستغلال المحطات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، التي تبلغ 141 محطة- لإقامة محطات الشحن الخاصة بسيارات “DLFZ” الكهربائية؛ وذلك بعد إسنادها تجهيز 4 محطات في محافظة القاهرة خلال اﻷسبوعين الماضيين.

وبشأن المفاوضات حول وكالة “Luxgen” كشف الدسوقي، أن شركته تُعد لزيارة وفد للجانب الصيني منتصف يوليو المقبل؛ لحسم صفقة الاستحواذ على أحقية استيراد وتوزيع طرازاتها وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة محليا، مبينًا أن المباحثات تسير في اتجاه بيع 2000 سيارة خلال العام اﻷول، على أن تصل إلى 10 آلاف وحدة بحلول 2024.

ويذكر أن شركة درشال ستعلن عن توقيع عقد تصنيع طرازات “DFM” و”DFLZ” الكهربائية في مصانع الهندسية للسيارات، باستثمارات 100 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 10 و15 مركبة في اليوم الواحد مطلع الشهر المقبل.