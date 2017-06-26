درجات الحرارة في ثاني أيام العيد

متابعات:يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، فى ثانى أيام العيد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة ال

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، فى ثانى أيام العيد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، إن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء تثير الرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة (37 درجة للعظمى والصغرى 24 ) والإسكندرية (29 للعظمى والصغرى 23)، سوهاج (الصغرى 25 والعظمى 39) والأقصر (26 الصغرى – العظمى 42) وأسوان (26 للصغرى – 42 للعظمى).

