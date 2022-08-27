درجات الحرارة غدًا.. نشاط للرياح يخفف من حرارة الطقس والقاهرة تسجل 25 للصغرى

تتوقع الأرصاد الجوية نشاطا لحركة الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بسرعة 16 عقدة، وفق درجات الحرارة غدا الاحد وتسجل في القاهرة 34 للعظمى و25 للصغرى.

وأضافت أن الطقس سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار رطب على باقي الأنحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد والقاهرة الكبري.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجات الحرارة غدا على القاهرة 34 للعظمى و25 للصغرى، و 36 للمحسوسة، وشبين الكوم 34 للعظمى و25 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و26 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 31 للعظمى و25 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و25 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و24 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و23 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و23 للصغرى.

وتسجل درجات الحرارة غدا في بورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، و سيوة 37 للعظمى و23 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و25 للصغرى، والإسماعيلية 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و24 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 39 للعظمى و 26 للصغرى، ونخل 36 للعظمى و 21 للصغرى، ونويبع 40 للعظمى و 27 للصغرى، وطابا 39 للعظمى و 26 للصغرى، وكاترين 36 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى كاترين 36 للعظمى و 20 للصغرى، والطور 36 للعظمى و 27 للصغرى، وشرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى راس سدر 38 للعظمى و 26 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 28 للصغرى، والفيوم 38 للعظمى و 26 للصغرى، وبني سويف 38 للعظمى و 26 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى المنيا 38 للعظمى و 26 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى و 26 للصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 26 للصغرى، وقنا 43 للعظمى و 27 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 44 للعظمى و 29 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 27 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على كافة المدن و الأنحاء: