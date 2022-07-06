درجات الحرارة غدًا.. طقس حار نهارا وتصل في القاهرة 39 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدًا الخميس على مختلف المدن والأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا غلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة رطب ليلاً على جميع الأنحاء، وتصل الحرارة على القاهرة 39 للعظمى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 36 للعظمى و 24 للصغرى، والمحسوسة 39 درجة، وبورسعيد 30 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى 24 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى 24 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 31 للعظمى و23 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و23 للصغرى، وسيوة 38 للعظمى و22 للصغرى، والإسماعيلية 37 للعظمى، 23 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى و27 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و28 للصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى و26 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 37 للعظمى و24 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى و25 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى و25 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و26 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة في أسوان 41 للعظمى و28 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و27 للصغرى، وقنا 40 للعظمى و26 للصغرى، وإدفو 41 للعظمى و28 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و27 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و26 للصغرى.

كما تعتدل حالة البحرين الأحمر والمتوسط بارتفاع أمواج يصل الى 2 متر، وحركة رياح شمالية غربية على فترات متقطعة من اليوم.

وذكرت ان هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق الرئيسية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة وتتراوح سرعتها من 15 الى 17 عقدة.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على أغلب المدن والأنحاء: