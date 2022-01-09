درجات الحرارة غدًا.. طقس بارد نهارا على القاهرة والعظمى 16

تصل درجات الحرارة غدا في أسوان 22 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدًا الإثنين على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس بارد نهارًا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الأرصاد أن جميع المدن يسودها طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء وتصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتسجل درجات الحرارة غدا في القاهرة 16 للعظمي و 10 للصغري، والمنصورة 16 للعظمي و 10 للصغري، ودمياط 17 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 16 للعظمى و11 للصغرى، وطنطا 16 للعظمى و9 للصغرى، ومرسى مطروح 16 للعظمى و11 للصغرى، والسلوم 15 للعظمى و12 للصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في بورسعيد 18 للعظمى و10 للصغرى، والسويس 17 للعظمى و11 للصغرى، والإسماعيلية 16 للعظمى و11 للصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدًا في راس سدر 20 للعظمى و9 للصغرى، ونويبع 22 للعظمى و14 للصغرى، وطابا 21 للعظمى و8 للصغرى.

والطور 23 للعظمى و12 للصغرى، وشرم الشيخ 22 للعظمى و15 للصغرى، والغردقة 22 للعظمى و14 للصغرى، ومرسى علم 25 للعظمى و14 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في الفيوم 17 للعظمى و6 للصغرى، وبني سويف 17 للعظمى و6 للصغرى، والمنيا 16 للعظمى و5 للصغرى، وأسيوط 16 للعظمى و5 للصغرى.

درجة الحرارة في أسوان

كما تسجل درجة الحرارة غدا في أسوان 22 للعظمى و11 للصغرى، والأقصر 22 للعظمى و10 للصغرى، وسوهاج 19 للعظمى و8 للصغرى، والوادي الجديد 25 للعظمى و4 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد، نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، تسجل سرعتها على القاهرة 18 عقدة، والسواحل الشمالية 23 عقدة.

نسبة الرطوبة غدا

وأوضحت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 80 للعظمى و40 للصغرى، والسواحل الشمالية 88 للعظمى و50 للصغرى، وشمال الصعيد 75 للعظمى و45 للصغرى، وجنوب الصعيد 65 للعظمى و35 للصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الإثنين على مختلف المحافظات: