درجات الحرارة غدًا.. تسجل فى القاهرة 28 للعظمى.. وأمطار غزيرة على الإسكندرية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة، غدًا السبت، على كل الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، ولطيف ليلًا يصل إلى مائل للبرودة آخِر الليل وفي الصباح الباكر، وطقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدًا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة، غدًا السبت، تسجل فى القاهرة 28 للعظمى، و20 للصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى، و20 للصغرى، والمنصورة 27 للعظمى، و20 للصغرى.

كما تصل درجات الحرارة، غدًا السبت، فى الإسكندرية إلى 26 للعظمى، و20 للصغرى، وطنطا 28 للعظمى، و20 للصغرى، ودمنهور 27 للعظمى، و20 للصغرى، ومرسى مطروح 24 للعظمى، و18 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد أن تسجل درجة الحرارة غدًا فى السويس 29 للعظمى، و21 للصغرى، والعريش 27 للعظمى، و19 للصغرى، ورفح 27 للعظمى، و20 للصغرى.

درجة الحرارة غدًا

كما تسجل درجة الحرارة غدًا فى بورسعيد 26 للعظمى، و23 للصغرى، ودمياط 26 للعظمى، و22 للصغرى، وسيوة 28 للعظمى، و14 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدًا فى الإسماعيلية 30 للعظمى، و20 للصغرى، ورأس سدر 27 للعظمى، و22 للصغرى، وطابا 28 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 13 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة غدًا فى شرم الشيخ 32 للعظمى، و23 للصغرى، والغردقة 33 للعظمى، و22 للصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى، و20 للصغرى.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدًا فى الفيوم 30 للعظمى، و16 للصغرى، والمنيا 32 للعظمى، و16 للصغرى، وأسيوط 34 للعظمى، و17 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدًا فى أسوان 37 للعظمى، و21 للصغرى، والأقصر 35 للعظمى، و18 للصغرى، والوادي الجديد 36 للعظمى، و17 للصغرى.

نسبة الرطوبة غدًا

وتتوقع الأرصاد استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة غدًا على المدن المصرية، وتسجل فى القاهرة 86 للعظمى، و30 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى، و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

خريطة تساقط الأمطار غدًا

وأشارت الأرصاد الجوية إلى تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا تمتد إلى القاهرة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على مدن الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة، غدًا السبت، على مختلف المحافظات المصرية: