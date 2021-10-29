لايف

درجات الحرارة غدًا.. تسجل فى القاهرة 28 للعظمى.. وأمطار غزيرة على الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة غدًا فى السويس إلى 29 للعظمى
عصام عميرة 2:32 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21 2:32 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة، غدًا السبت، على كل الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، ولطيف ليلًا يصل إلى مائل للبرودة آخِر الليل وفي الصباح الباكر، وطقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدًا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة، غدًا السبت، تسجل فى القاهرة 28 للعظمى، و20 للصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى، و20 للصغرى، والمنصورة 27 للعظمى، و20 للصغرى.

كما تصل درجات الحرارة، غدًا السبت، فى الإسكندرية إلى 26 للعظمى، و20 للصغرى، وطنطا 28 للعظمى، و20 للصغرى، ودمنهور 27 للعظمى، و20 للصغرى، ومرسى مطروح 24 للعظمى، و18 للصغرى.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الجمعة.. مائل للحرارة وأمطار على القاهرة والإسكندرية

وتتوقع الأرصاد أن تسجل درجة الحرارة غدًا فى السويس 29 للعظمى، و21 للصغرى، والعريش 27 للعظمى، و19 للصغرى، ورفح 27 للعظمى، و20 للصغرى.

درجة الحرارة غدًا

كما تسجل درجة الحرارة غدًا فى بورسعيد 26 للعظمى، و23 للصغرى، ودمياط 26 للعظمى، و22 للصغرى، وسيوة 28 للعظمى، و14 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدًا فى الإسماعيلية 30 للعظمى، و20 للصغرى، ورأس سدر 27 للعظمى، و22 للصغرى، وطابا 28 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 13 للصغري.

اقرأ أيضا  هل تؤثر غازات بركان لابالما على مصر.. الأرصاد تجيب

كما تبلغ درجة الحرارة غدًا فى شرم الشيخ 32 للعظمى، و23 للصغرى، والغردقة 33 للعظمى، و22 للصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى، و20 للصغرى.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدًا فى الفيوم 30 للعظمى، و16 للصغرى، والمنيا 32 للعظمى، و16 للصغرى، وأسيوط 34 للعظمى، و17 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدًا فى أسوان 37 للعظمى، و21 للصغرى، والأقصر 35 للعظمى، و18 للصغرى، والوادي الجديد 36 للعظمى، و17 للصغرى.

نسبة الرطوبة غدًا

وتتوقع الأرصاد استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة غدًا على المدن المصرية، وتسجل فى القاهرة 86 للعظمى، و30 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى، و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الخميس 28-10-2021 في مصر

خريطة تساقط الأمطار غدًا

وأشارت الأرصاد الجوية إلى تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا تمتد إلى القاهرة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على مدن الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة، غدًا السبت، على مختلف المحافظات المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

الحكومة توضح حقيقة تقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات

صفية حمدي 3:06 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21

«الصحة»: تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 55 حالة

المال - خاص 1:30 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

درجات الحرارة اليوم الجمعة 29-10-2021 في مصر

عصام عميرة 1:14 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

«جوميا» تتعاون مع «بهية» للتوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي

المال - خاص 12:12 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

حالة الطقس اليوم الجمعة 29-10-2021 في مصر.. شبورة وأمطار رعدية

دعاء محمود 12:02 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

100 عالم وخبير يطالبون منظمة الصحة العالمية بالحد من أضرار التبغ

المرسي عزت 11:49 م, الخميس, 28 أكتوبر 21