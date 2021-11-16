لايف

درجات الحرارة غدًا .. العظمى في القاهرة 25 والإسكندرية 26

وفى أسوان 32 للعظمى
عصام عميرة 4:19 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 4:19 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع الأرصاد تراجع درجات الحرارة غدًا الأربعاء على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على جنوب سيناء، وحار نهارًا على جنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره تمتد حتى الصباح الباكر على كل المدن والأنحاء.

درجات الحرارة غدا

وأضافت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة 25 للعظمي و 17 للصغري، والاسكندرية 26 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 24 للعظمي و 17 للصغري.

اقرأ أيضا  «مسجلًا أكبر خسارة».. إيلون ماسك يفقد 50 مليار دولار في يومين

درجات الحرارة غدا مرسي مطروح

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى مرسي مطروح 24 للعظمي و 18 للصغري، والسلوم 23 للعظمي و 16 للصغري، وسيوة 24 للعظمي و 16 للصغري، ودمياط 25 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رفح 25 للعظمي و 18 للصغري، والسويس 26 للعظمي و 15 للصغري، والاسماعيلية 26 للعظمي و 14 للصغري، ونخل 26 للعظمي و 11 للصغري.

كما تسجل فى فى طابا 25 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 20 للعظمي و 12 للصغري، والطور 26 للعظمي و 20 للصغري، وشرم الشيخ 29 للعظمي و 20 للصغري.

اقرأ أيضا  ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء بالضرب على سيدة مسنة وسحلها في الشرقية

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى الغردقة 29 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 28 للعظمي و 19 للصغري، والفيوم 27 للعظمي و 14 للصغري، وبني سويف 27 للعظمي و 16 للصغري.

وتابعت الارصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا فى اسيوط 28 للعظمي و 14 للصغري، وسوهاج 30 للعظمي و 17 للصغري، وقنا 32 للعظمي و 16 للصغري، والاقصر 32 للعظمي و 15 للصغري.

اقرأ أيضا  «هيئة الأرصاد» تصدر تحذيرًا عاجلًا بسبب السيول المتوقعة على جنوب الصعيد

وتسجل درجة الحرارة فى اسوان 32 للعظمي و 19 للصغري، وادفو 29 للعظمي و 19 للصغري، والوادي الجديد 32 للعظمي و 16 للصغري، وشلاتين 29 للعظمي و 19 للصغري.

موعد تساقط الأمطار

وتتوقع الأرصاد، حالة ممطرة غدا ، وتساقط امطار متوسطة تكون غزيرة احيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وتساقط امطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبري على فترات متقطعة.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

بسبب تسرب غاز.. إصابة شخصين وتضرر 13 سيارة في انهيار جزئي بعقار ببولاق الدكرور

أماني عوض 4:18 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

التأمين الصحي تتعاقد مع مستشفيات السعودي الألماني ومصر للطيران والمغربي للعيون

منى عبدالباري 3:28 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

التضامن الاجتماعي: تدريب 65 طبيبًا و65 ممرضة بعيادات «2 كفاية»

مدحت إسماعيل 3:23 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

«الصحة» : وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل بالجيزة

المرسي عزت 2:19 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

أب أنهي حياة نجله لتعاطيه المخدرات.. تفاصيل جريمتي قتل في القليوبية والبحيرة

أماني عوض 1:20 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

الداخلية تدرب طلاب المدارس في بني سويف على مواجهة الحرائق

أماني عوض 12:45 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21