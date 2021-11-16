درجات الحرارة غدًا .. العظمى في القاهرة 25 والإسكندرية 26

تتوقع الأرصاد تراجع درجات الحرارة غدًا الأربعاء على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على جنوب سيناء، وحار نهارًا على جنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره تمتد حتى الصباح الباكر على كل المدن والأنحاء.

درجات الحرارة غدا

وأضافت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة 25 للعظمي و 17 للصغري، والاسكندرية 26 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 24 للعظمي و 17 للصغري.

درجات الحرارة غدا مرسي مطروح

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى مرسي مطروح 24 للعظمي و 18 للصغري، والسلوم 23 للعظمي و 16 للصغري، وسيوة 24 للعظمي و 16 للصغري، ودمياط 25 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رفح 25 للعظمي و 18 للصغري، والسويس 26 للعظمي و 15 للصغري، والاسماعيلية 26 للعظمي و 14 للصغري، ونخل 26 للعظمي و 11 للصغري.

كما تسجل فى فى طابا 25 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 20 للعظمي و 12 للصغري، والطور 26 للعظمي و 20 للصغري، وشرم الشيخ 29 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى الغردقة 29 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 28 للعظمي و 19 للصغري، والفيوم 27 للعظمي و 14 للصغري، وبني سويف 27 للعظمي و 16 للصغري.

وتابعت الارصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا فى اسيوط 28 للعظمي و 14 للصغري، وسوهاج 30 للعظمي و 17 للصغري، وقنا 32 للعظمي و 16 للصغري، والاقصر 32 للعظمي و 15 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى اسوان 32 للعظمي و 19 للصغري، وادفو 29 للعظمي و 19 للصغري، والوادي الجديد 32 للعظمي و 16 للصغري، وشلاتين 29 للعظمي و 19 للصغري.

موعد تساقط الأمطار

وتتوقع الأرصاد، حالة ممطرة غدا ، وتساقط امطار متوسطة تكون غزيرة احيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وتساقط امطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبري على فترات متقطعة.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن: