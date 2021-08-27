درجات الحرارة غدًا السبت تسجل فى القاهرة 37 للعظمى مع نشاط لحركة الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة، غدًا السبت، على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على تلك الأنحاء.

درجات الحرارة غدًا فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدًا تسجل فى القاهرة 37 للعظمى، و26 للصغرى، وترتفع إلى 39 للدرجة المحسوسة، وشبين الكوم 37 للعظمى، و26 للصغرى.

درجات الحرارة غدًا فى الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة غدًا فى الإسكندرية 32 للعظمى، و25 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى، و26 للصغرى، وبلطيم 33 للعظمى، و24 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى، و26 للصغرى، ومرسي مطروح 31 للعظمى، و21 للصغرى.

كما تصل درجات الحرارة غدًا فى السلوم إلى 32 للعظمى، و24 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى، و22 للصغرى، والسويس 36 للعظمى، و25 للصغرى، والإسماعيلية 37 للعظمى، و24 للصغرى، والعريش 33 للعظمى، و25 للصغرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تسجل فى المنصورة 36 للعظمى، و25 للصغرى، ورفح 33 للعظمى، و24 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى، و25 للصغرى.

درجة الحرارة غدًا

وتصل درجة الحرارة غدًا فى شرم الشيخ 40 للعظمى، و29 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى، و28 للصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى، و28 للصغرى، وطابا 37 للعظمى، و25 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة غدًا فى سوهاج إلى 40 للعظمى، و24 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى، و23 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى، و24 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى، و25 للصغرى.

كما تسجل فى أسوان 45 للعظمى، و28 للصغرى، والأقصر 44 للعظمى، و27 للصغرى، وإدفو 45 للعظمى، و27 للصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى، و23 للصغرى، وشلاتين 40 للعظمى، و27 للصغرى.

نسبة الرطوبة غدًا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل نسبة الرطوبة غدًا فى القاهرة 86 للعظمى، و30 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى، و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.