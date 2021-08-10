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درجات الحرارة غدًا الأربعاء.. «الأرصاد» : اضطراب حالة البحر المتوسط وارتفاع الأمواج لـ2.5 متر

وتسجل درجات الحرارة فى طنطا 38 للعظمى
عصام عميرة 8:20 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21 8:20 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

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تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدًا الاربعاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا، ومعتدل ليلًا على كل المدن المصرية، وطقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدًا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدًا في القاهرة 37 للعظمى، و25 للصغرى، والإسكندرية 33 للعظمى، و26 للصغرى، وطنطا 38 للعظمى، و25 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدًا في شبين الكوم 37 للعظمى، و25 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى، و25 للصغرى، وبلطيم 34 للعظمى، و26 للصغرى، والسلوم 33 للعظمى، و25 للصغرى.

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درجات الحرارة غدًا

وتبلغ درجة الحرارة غدًا في السويس 37 للعظمى، و25 للصغرى، والإسماعيلية 38 للعظمى، و25 للصغرى، والعريش 34 للعظمى، و26 للصغرى، ورفح 33 للعظمى، و25 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدًا في رأس سدر 39 للعظمى، و26 للصغرى، وطابا 36 للعظمى، و25 للصغرى، وكاترين 33 للعظمى، و19 للصغرى، والطور 38 للعظمى، و27 للصغرى.

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وأضافت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدًا في شرم الشيخ 39 للعظمى، و30 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى، و29 للصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى، و30 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدًا في أسوان 42 للعظمى، و28 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى، و28 للصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى، و27 للصغرى، وإدفو 42 للعظمى، و28 للصغرى.

نسبة الرطوبة غدًا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة غدًا تبلغ في القاهرة 80 للعظمى، و30 للصغرى، والسواحل الشمالية 85 للعظمى و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و14 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

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وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدًا الأربعاء فى المحافظات المصرية:

درجات الحرارة غدا
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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