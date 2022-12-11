درجات الحرارة غدًا.. أمطار على السواحل الغربية وطقس بارد ليلا والقاهرة 13 للصغرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر ومعتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للبرودة ليلا يصل إلى بارد في آخر الليل.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الطرق الرئيسية والزراعية تتعرض الى شبورة مائية صباحا على مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتسجل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 24 للعظمى و 13 للصغرى، والعاصمة الادارية 24 للعظمى و 13 للصغرى، وأكتوبر 25 للعظمى و 12 للصغرى، وبنها 24 للعظمى و 13 للصغرى، و دمنهور 24 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 23 للعظمى و 13 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 13 للصغرى، ووادي النطرون 24 للعظمى و 14 للصغرى، ومطروح 23 للعظمى و 14 للصغرى، و سيوة 24 للعظمى و 10 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 23 للعظمى و 13 للصغرى، والمنصورة 24 للعظمى و 14 للصغرى، و دمياط 24 للعظمى و15 للصغرى، وبورسعيد 25 للعظمى و15 للصغرى، والسويس 24 للعظمى و 14 للصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا فى رأس سدر 23 للعظمى و 13 للصغرى، و طابا 24 للعظمى و 14 للصغرى، ونويبع 25 للعظمى و15 للصغرى، وحلايب 26 للعظمى و 19 للصغرى، ورفح 24 للعظمى و15 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا فى طابا 24 للعظمى و 14 للصغرى، ونخل 25 للعظمى و4 للصغرى، وحلايب 26 للعظمى و19 للصغرى، وطنطا 23 للعظمى و13 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 26 للعظمى و 16 للصغرى، والغردقة 25 للعظمى و14 للصغرى، و مرسي علم 26 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 24 للعظمى و 11 للصغرى، وبني سويف 25 للعظمى و 10 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 28 للعظمى و13 للصغرى، والوادي الجديد 26 للعظمى و7 للصغرى، وأبوسمبل 27 للعظمى و11 للصغرى، وأبورماد 27 للعظمى و19 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات: