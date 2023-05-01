درجات الحرارة غدا.. نشاط للرياح وطقس مائل للبرودة ليلا والقاهرة 28 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حارّ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للبرودة ليلًا على جميع المدن.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 15عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي، تصل إلى 19 عقدة على السواحل.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد مؤشرات درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن، وتصل فى القاهرة إلى 28 العظمى، و18 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى، و17 للصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى، و16 الصغرى، والأقصر 34 العظمى، و19 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 27 للعظمى، و16 للصغرى، وأسيوط 32 العظمى، و16 الصغرى، وطابا 22 للعظمى، و18 الصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى، و19 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في سيوة 32 للعظمى، و18 الصغرى، والسويس 28 للعظمى، و18 للصغرى، وبنها 28 العظمى، و18 الصغرى، والمنصورة 28 العظمى، و18 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 28 للعظمى، و18 للصغرى، وشرم الشيخ 30 للعظمى، و20 الصغرى، والغردقة 31 للعظمى، و20 الصغرى، والزقازيق 28 العظمى، و18 الصغرى.

وتصل في العلمين الجديدة إلى 26 للعظمى، و16 للصغرى، والمنيا 31 للعظمى، و16 للصغرى، وكاترين 25 العظمى، و7 الصغرى، ونخل 26 العظمى، و11 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة فى رفح 23 العظمى، و16 الصغرى، وسفاجا 30 للعظمى، و19 الصغرى، والفيوم 29 للعظمى، و17 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 28 العظمى، و17 الصغرى، وبني سويف 30 العظمى، و17 للصغرى، والإسماعيلية 27 العظمى، و18 للصغرى.

وتسجل الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة على العريش 23 العظمى، و16 للصغرى، والسلوم 29 العظمى، و18 الصغرى، وطنطا 27 العظمى، و17 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

وقالت الأرصاد إن درجة الحرارة غدا في أسوان 35 للعظمى، و20 الصغرى، والطور 29 العظمى، و19 للصغرى، وشلاتين 30 للعظمى، و20 للصغرى، ودمنهور 28 للعظمى، و17 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بورسعيد إلى 22 العظمى، و16 الصغرى، ورأس حدربة 27 العظمى، و20 للصغرى، والوادي الجديد 34 للعظمى، و18 الصغرى.

وتتابع درجة الحرارة غدا في حلايب 28 العظمى، و20 للصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى، و18 الصغرى، وسوهاج 33 للعظمى، و17 للصغرى، وكفر الشيخ 27 العظمى، و17 الصغرى.

وتتوقع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل حيث يبلغ ارتفاع الموج 1 إلى 1.75، واتجاه الرياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية، مع اعتدال حالة البحر الأحمر، وارتفاع الموج 1.5إلى 2 واتجاه الرياح شمالي غربي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: