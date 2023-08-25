درجات الحرارة غدا.. نشاط للرياح وطقس حار رطب نهارا والعاصمة الإدارية 35 للعظمى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، لتشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، والعاصمة الإدارية تسجل 35 للعظمى.

كما يسود طقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، و شبورة مائية صباحا على بعض الطرق من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 34 العظمى و 25 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة و25 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 24 الصغرى، والأقصر 45 العظمى و 27 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى و 24 الصغرى، والعريش 32 العظمى و 23 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى و 25 الصغرى، والمنيا 39 للعظمى و24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في كاترين 35 العظمى و 17 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 23 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى و 22 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 27 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في المنيا 39 للعظمى و 24 الصغرى، وأسوان 46 العظمى و 29 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 29 الصغرى، وحلايب 36 العظمى و 29 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الفيوم 38 العظمى و 23 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 25 الصغرى، ونخل 36 العظمى و 21 الصغرى، والسلوم 34 العظمى و 23 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في طابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، وبني سويف 38 العظمى و 23 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 24 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 34 للعظمى و 24 صغرى، والسويس 35 العظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 45 العظمى و 29 الصغرى، والطور 35 العظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في أبو رماد 37 العظمى و30 الصغرى، 6أكتوبر 35 العظمى و24 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 24 الصغرى، وسيوة 41 للعظمى و 25 صغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في سفاجا 38 العظمى و 29 الصغرى، وراس غارب 37 العظمى 27 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في سوهاج 41 للعظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 31 صغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 27 الصغرى.

ومرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى.

ويتوقع أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تحذر من حالة البحر الأحمر مضطرب جدا وارتفاع الموج من 2.5 الى 3.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتنشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على محافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي.

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: