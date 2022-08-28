درجات الحرارة غدا.. نشاط للرياح وتوقعات بسقوط أمطار والعظمى في القاهرة 34

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الجنوب.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار رطب على باقي الأنحاء، وتصل الرطوبة على القاهرة 75 للعظمى و 30 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 31 للعظمى و 25 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 24 للصغرى، و ومطروح 30 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 31 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الاسماعيلية 35 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 24 للصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 26 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 40 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 28 للصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة غدا فى الفيوم 35 للعظمى و 26 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 26 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 26 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى سوهاج 40 للعظمى و 26 للصغرى، وأسوان 44 للعظمى و 29 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 26 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 28 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد، أن تصل حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع أمواج من 1 إلى 1.75 متر، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج من 1.5 متر و 2 متر وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: