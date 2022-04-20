درجات الحرارة غدا.. نشاط للرياح والعظمى في الإسكندرية 22

تشهد الأحوال الجوية غدا الخميس طقسا ربيعيا وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، وتنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد، وتسجل فى الإسكندرية 22 للعظمى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 26 للعظمى و 14 للصغرى، ووادي النطرون 24 للعظمي و 15 للصغري، وشبين الكوم 26 للعظمي و14 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 22 للعظمي و 14 للصغري، وطنطا 26 للعظمي و 13 للصغري، ودمنهور 24 للعظمي و 14 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا فى السلوم 23 للعظمي و 14 للصغري، وسيوة 25 للعظمي و 12 للصغري، ودمياط 22 للعظمي و 14 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 25 للعظمي و 13 للصغري، والإسماعيلية 27 للعظمي و 14 للصغري، والسويس 26 للعظمي و 14 للصغري، والعريش 22 للعظمي و 13 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى رفح 21 للعظمي و 13 للصغري، ونخل 25 للعظمي و 13 للصغري، وطابا 27 للعظمي و 20 للصغري، ونويبع 28 للعظمي و 20 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 30 للعظمي و 21 للصغري، والغردقة 30 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 29 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 26 للعظمي و 14 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 27 للعظمي و 14 للصغري، والمنيا 29 للعظمي و 16 للصغري، واسيوط 29 للعظمي و 15 للصغري، وسوهاج 30 للعظمي و 17 للصغري، وقنا 32 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة غدا في أسوان

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 34 للعظمي و 19 للصغري، وإدفو 34 للعظمي و 20 للصغري، والوادي الجديد 32 للعظمي و 18 للصغري، والأقصر 33 للعظمي و 18 للصغري.

كما يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس بارد ليلا

وذكرت الأرصاد، أن أغلب المدن تشهد طقسا باردا ليلا على القاهرة ومائل للبرودة على شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، اضطراب حالة البحر الأحمر بعض الاوقات بارتفاع امواج يصل الى 2.5 متر وحركة رياح شمالية غربية.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.75 متر وحركة رياح شمالية شرقية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن والانحاء المصرية: