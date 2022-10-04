درجات الحرارة غدا.. نشاط للرياح واضطراب حالة البحر المتوسط والقاهرة تسجل 32 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على جميع المدن والأنحاء، وتصل فى القاهرة إلى 32 للعظمى، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس ليلًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال البلاد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على بعض المناطق تخفض الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 32 للعظمى، و23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى، و23 للصغرى، ومدينة أكتوبر 32 للعظمى، و22 للصغرى، وبنها 32 للعظمى، و23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 29 للعظمى، و23 للصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى، و23 للصغرى، ووادي النطرون 32 للعظمى، و23 للصغرى.

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى بورسعيد 29 للعظمى، و23 للصغرى، والإسماعيلية 33 للعظمى، و21 للصغرى، والسويس 32 للعظمى، و22 للصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى، و22 للصغرى، وطنطا 31 للعظمى، و22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى شلاتين إلى 35 للعظمى، و25 للصغرى، ومطروح 28 للعظمى، و20 للصغرى، والسلوم 29 للعظمى، و20 للصغرى، وسيوة 31 للعظمى، و21 للصغرى، والعريش 30 للعظمى، و22 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى طابا 33 للعظمى، و24 للصغرى، ونويبع 35 للعظمى، و25 للصغرى، وحلايب 32 للعظمى، و26 للصغرى، والفيوم 32 للعظمى، و22 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ إلى 36 للعظمى، و26 للصغرى، والغردقة 36 للعظمى، و26 للصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى، و26 للصغرى، وبني سويف 32 للعظمى، و22 للصغرى.

وذكرت هيئة الأرصاد أن درجة الحرارة غدا فى المنيا 33 للعظمى، و20 للصغرى، وأسيوط 34 للعظمى، و21 للصغرى، وسوهاج 35 للعظمى، و24 للصغرى، وقنا 39 للعظمى، و26 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الأقصر

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الأقصر إلى 39 للعظمى، و25 للصغرى، وأسوان 41 للعظمى، و26 للصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى، و25 للصغرى، وأبو سمبل 42 للعظمى، و25 للصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج يصل إلى 2.5 متر، ورياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، ورياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المدن والمحافظات: