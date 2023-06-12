درجات الحرارة غدا.. نشاط للرياح محمل بالأتربة على أغلب الأنحاء والقاهرة 36 للعظمى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة غدا الثلاثاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وطقس ليلا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية، أن حركة الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد ويؤدي الى تدهور الرؤية الأفقية.

وتتوقع الأرصاد، تعرض بعض المدن لحد العاصفة على مناطق من شمال ووسط الصعيد وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 22 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد في التقرير درجات الحرارة غدا في القاهرة 36 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى، والزقازيق 36 العظمى و 24 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 22 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و 20 للصغرى، والعريش 28 العظمى و 21 للصغرى، وأبو رماد 34 العظمى و 27 الصغرى، وبنها 36 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتسجل درجة الحرارة في شرم الشيخ 37 للعظمى و 26 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 20 صغرى، والفيوم 42 للعظمى و 26 للصغرى، ورفح 29 العظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في طابا 35 للعظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة و 24 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 26 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في المنصورة 36 العظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 27 الصغرى، وكفر الشيخ 35 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في حلايب 33 العظمى و 28 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 37 العظمى و 23 الصغرى، وسوهاج 44 للعظمى و 27 للصغرى، والأقصر 44 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم 35 للعظمى و 24 صغرى، وادي النطرون 36 العظمى و 23 الصغرى، وبورسعيد 27 العظمى و 22 الصغرى، ونخل 34 العظمى و17 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في دمياط 28 العظمى و 22 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و 15 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 20 صغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 25 الصغرى، السلوم 29 العظمى و 19 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في أسيوط 43 العظمى و 27 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 23 للصغرى، وطنطا 35 العظمى و 23 الصغرى، والمنيا 44 للعظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 43 العظمى و 26 الصغرى، والطور 37 العظمى و 25 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و 26 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 26 صغرى، ودمنهور 36 للعظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في قنا 43 العظمى و 27 الصغرى، وسفاجا 37 العظمى و 27 الصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 20 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 18 الصغرى.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وأشارت إلى وجود أمطار خفيفة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد عن تغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 0.5 الى 1.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: