درجات الحرارة غدا ..نشاط للرياح محملة بالأتربة وتسجل في القاهرة 20 للعظمي

وتسجل درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 20 للعظمي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل وتوقعات درجات الحرارة غدا السبت علي جميع المدن وتسجل في القاهرة 20 للعظمي، و 10 للصغري، مع نشاط لحركة الرياح محملة بالرمال والأتربة.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية تبلغ 20 للعظمي و 10 للصغري، وطنطا 20 للعظمي و 10 للصغري، ومرسي مطروح 20 للعظمي و 9 للصغري.

درجات الحرارة غدا

وتابعت أن درجات الحرارة غدا في السويس 18 للعظمي و 11 للصغري، وبورسعيد 19 للعظمي و 10للصغري، والإسماعيلية 20 للعظمي و 10 للصغري.

وتتوقع الأرصاد استمرار تأثر مناطق من شرق الدلتا بالشبورة المائية حتي الآن طبقا لآخر صور الأقمار الصناعية..

كما تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير علي العديد من الطرق بسبب تكون الضباب وتستمر هذه الأجواء إلي يوم غد أيضًا؛ لذا يرجي توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في العريش 20 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 20 للعظمي و 9 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 24 للعظمي و 15 للصغري، وطابا 21 للعظمي و 9 للصغري.

وتبلغ في الغردقة 23 للعظمى و 15 للصغري، ومرسي علم 22 للعظمي و 14 للعظمي، و الطور 22 للعظمي و 12 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا في الفيوم 21 للعظمي و 7 للصغري، و بني سويف 21 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 22 للعظمي و 6 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في سوهاج 23 للعظمي و 9 للصغري، وأسيوط 22 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتسجل في أسوان 24 للعظمي و 11 للصغري، والأقصر 25 للعظمى و 10 للصغري، والوادي الجديد 25 للعظمي و 7 للصغري.

كما تشهد مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية طقس معتدل الحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا.

وتابعت إن مدن شمال الصعيد يسودها طقس دافئ نهارا، تمتد تلم الحالة حتي جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

أمطار غدا

وأضافت أن هناك أمطار خفيفة علي أقصي غرب البلاد، تمتد حتي الوجه البحري والقاهرة بنسبة طفيفة.

كما تنشط حركة الرياح علي مدن غرب البلاد بشكل مثير للرمال والأتربة، وتعتدل حركة الرياح علي القاهرة وجنوب البلاد.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت علي جميع المدن والمحافظات: