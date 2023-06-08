درجات الحرارة غدا.. نشاط للرياح محملة بالرمال على أغلب الأنحاء والقاهرة 36 للعظمى

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس ليلا معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.

كما تبلغ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 17 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

كما توقعات فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري قد تمتد الى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانا على مدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، في التقرير أن درجات الحرارة غدا تصل في القاهرة 36 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 27 الصغرى، وكفر الشيخ 35 العظمى و 22 الصغرى، والفيوم 40 للعظمى و 26 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأعلنت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 27 للعظمى و 20 للصغرى، وبورسعيد 30 العظمى و 22 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 20 صغرى، وبنها 36 العظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في أسيوط 41 العظمى و 25 الصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 21 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 22 الصغرى، وطنطا 35 العظمى و 21 الصغرى، والمنصورة 36 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 36 العظمى و 23 للصغرى، والأقصر 45 العظمى و 31 الصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 23 صغرى، وأبو سمبل 45 العظمى و 31 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الزقازيق 37 العظمى و 24 الصغرى، وحلايب 37 العظمى و 28 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 27 الصغرى، وأبو رماد 37 العظمى 27 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بني سويف

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في بني سويف 39 العظمى 26 الصغرى، ومدينة 6 اكتوبر 37 العظمى و 22 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 29 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 19 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى رأس سدر 39 للعظمى و 20 الصغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة و 23 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 22 الصغرى، وطنطا 35 العظمى و 21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في قنا 44 العظمى و 30 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 30 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 26 للصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في نخل 38 العظمى و14 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 22 الصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 23 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في طابا 36 للعظمى و 27 الصغرى، ومرسى مطروح 25 العظمى و 17 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و 16 الصغرى، والطور 38 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في شلاتين 37 للعظمى و 28 صغرى، والعريش 32 العظمى و22 للصغرى، والمنيا 40 للعظمى و 24 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 28 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 28 الصغرى.

وتتوقع اعتدال حالة البحر المتوسط، ويبلغ ارتفاع الموج 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، وتذكر تغير حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5متر واتجاه الرياح من شمالية شرقية.

ونشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: