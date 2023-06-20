درجات الحرارة غدا .. نشاط للرياح مثيرة للرمال على بعض المدن والقاهرة 33 للعظمى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس ليلا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأوضحت الأرصاد في التقرير أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 33 العظمى و 21 الصغرى، والأقصر 38 العظمى و 26 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 26 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 34 العظمى و 22 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، الى أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و 20 للصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 22 الصغرى، وبورسعيد 27 العظمى و 20 الصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى السويس

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السويس 33 العظمى و 22 الصغرى، وسيوة 32 للعظمى و 21 صغرى، والطور 34 العظمى و 25 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في أبو رماد 34 العظمى و 27 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 21 صغرى، وأسيوط 35 العظمى و 23 الصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 22 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا رأس حدربة 34 العظمى و 28 الصغرى، وأبو سمبل 37 العظمى و 27 الصغرى، ودمياط 28 العظمى و 21 الصغرى، والسلوم 29 العظمى و 19 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى سفاجا 35 العظمى و 25 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 27 صغرى، وحلايب 33 العظمى و 28 الصغرى، وسوهاج 36 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بني سويف

كما تصل درجة الحرارة في بني سويف 34 العظمى و 22 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و 21 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 21 الصغرى، دمنهور 32 للعظمى و 21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في مرسى علم 36 للعظمى و 26 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 20 الصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في الإسماعيلية 34 العظمى و 21 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 23 الصغرى، وطابا 33 للعظمى و 23 الصغرى، وكاترين 30 العظمى و 14 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رفح 28 العظمى و 21 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 22 الصغرى، وقنا 38 العظمى و 26 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 21 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، درجة الحرارة غدا العلمين الجديدة 28 للعظمى و 20 الصغرى، ورأس غارب 36 العظمى و 26 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 21 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 20 الصغرى.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط، ويبلغ ارتفاع الموج 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن: