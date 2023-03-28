درجات الحرارة غدا .. نشاط للرياح على جميع المدن وأمطار خفيفة على السواحل و«العظمى» في الإسكندرية 19

تتوقع الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المدن، لتشهد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بسرعة تتراوح من 15 إلى 22 عقدة.

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقسا مائلا للدفء نهارا على

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية ومائلا للحرارة على شمال الصعيد وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردا ليلاً على جميع الأنحاء.

وأعلنت الأرصاد الجوية عن مؤشرات جميع درجات الحرارة غدا الاربعاء، وتصل فى القاهرة 22 العظمى و13 الصغرى، وسيوة 22 للعظمى و11 صغرى، ومدينة 6 أكتوبر 22 للعظمى و 13 للصغرى، والعاصمة الإدارية 22 للعظمى و 14 الصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 19 للعظمى و 14 الصغرى، والسلوم 18 للعظمى و 12 للصغرى، والطور 26 العظمى و 17 الصغرى، وقنا 32 العظمى و14 الصغرى، وأسيوط 27 العظمى و12 الصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 30 للعظمى و 19 للصغرى، ومرسى علم 29 للعظمى و 16 الصغرى، والعريش 21 العظمى و13 الصغرى، وكفر الشيخ 21 العظمى و14 الصغرى، والزقازيق 22 العظمى و 15 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى دمياط 21 للعظمى و 15 للصغرى، والفيوم 25 للعظمى و 12 للصغرى، وأبو رماد 27 العظمى و16 الصغرى، والغردقة 30 للعظمى و 17 الصغرى، وبني سويف 25 العظمى و 12 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا على الإسماعيلية 23 العظمى و 13 للصغرى، والأقصر 33 العظمى و15 الصغرى، ، وشبين الكوم 22 للعظمى و 14 صغرى، وأبو سمبل 32 للعظمى و 15 الصغرى، وطنطا 22 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 33 للعظمى و 16 الصغرى، وشلاتين 29 للعظمى و 19 صغرى، والمنيا 26 للعظمى و 11 للصغرى، ورأس سدر 25 للعظمى و 14 الصغرى، ودمنهور 21 للعظمى و 13 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى سوهاج

كما تصل درجة الحرارة فى سوهاج 29 للعظمى و 13 للصغرى، ورأس غارب 24 للعظمى و 15 للصغرى، السويس 22 العظمى و 14 الصغرى، ووادي النطرون 22 العظمى و14 الصغرى، ونخل 23 العظمى و 7 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا على الوادي الجديد 32 للعظمى و 13 الصغرى، وسفاجا 27 للعظمى و 16 الصغرى ، ورأس حدربة 25 العظمى و 17 للصغرى، حلايب 26 العظمى و 16 صغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 24 للعظمى و 14 الصغرى، والعلمين الجديدة 20 للعظمى و 14 للصغرى، ورفح 20 العظمى و 14 الصغرى، والمنصورة 21 العظمى و14 الصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن: