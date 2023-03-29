درجات الحرارة غدا.. نشاط للرياح على المدن واضطراب حركة الملاحة بالمتوسط والإسكندرية 18 للعظمى

قالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا الخميس تسجل انخفاض طفيف على بعض المدن، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وتوضح حالة الطقس ليلا بارد على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد، أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطار خفيفة على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وتبلغ سرعتها 15 عقده في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتحذر من اضطراب الأمواج في البحر المتوسط حيث يبلغ ارتفاع الموج من 3الى 4متر، في الاتجاه الشمالي الغربي، وتذكر حالة البحر الأحمر مضطرب جدا ويبلغ ارتفاع الموج من 3الى 4.5متر في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وكشفت الأرصاد الجوية عن مؤشرات جميع درجات الحرارة غدا الخميس، وتصل في القاهرة 21 العظمى و11 الصغرى، والعريش 20 العظمى و11 الصغرى، وكفر الشيخ 20 العظمى و12 الصغرى، وقنا 27 العظمى و13 الصغرى، ومرسى علم 24 للعظمى و 15 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 18 للعظمى و 12 الصغرى، وبني سويف 21 العظمى و 12 للصغرى، وشرم الشيخ 24 للعظمى و 17 للصغرى، وأسوان 28 للعظمى و 16 الصغرى، وأبو سمبل 27 للعظمى و 14 الصغرى، ودمياط 19 للعظمى و 11 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في الفيوم

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الفيوم 21 للعظمى و 11 للصغرى، وأبو رماد 24 العظمى و16 الصغرى، والغردقة 24 للعظمى و 15 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في سيوة 18 للعظمى و12 صغرى، والعاصمة الإدارية 21 للعظمى و 11 الصغرى، وأسيوط 22 العظمى و11 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 22 للعظمى و 10 للصغرى.

درجة الحرارة غدا الأقصر

وتصل درجة الحرارة غدا على الإسماعيلية 22 العظمى و 13 للصغرى، والأقصر 26 العظمى و14 الصغرى، والزقازيق 22 العظمى و 12 الصغرى، وطنطا 20 للعظمى و 12 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في شلاتين 27 للعظمى و 18 صغرى، والمنيا 22 للعظمى و 12 للصغرى، ورأس سدر 22 للعظمى و 14 الصغرى، ودمنهور 21 للعظمى و 12 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في بنى سويف

وتتابع درجة الحرارة في بني سويف 21 العظمى و 12 للصغرى، ووادي النطرون 22 العظمى و11 الصغرى، ونخل 21 العظمى و 8 للصغرى، وشبين الكوم 21 للعظمى و 11 صغرى.

فيا تصل درجة الحرارة غدا في سوهاج 23 للعظمى و 13 للصغرى، ورأس غارب 23 للعظمى و 14 للصغرى، والطور 22 العظمى و 15 الصغرى، وسفاجا 23 للعظمى و 14 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا على رأس حدربة 26 العظمى و 17 للصغرى، وحلايب 24 العظمى و 17 صغرى، ورفح 19 العظمى و 12 الصغرى، والسويس 21 العظمى و 12 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في طابا 20 للعظمى و 13 الصغرى، والعلمين الجديدة 19 للعظمى و 12 للصغرى، والمنصورة 21 العظمى و11 الصغرى، والوادي الجديد 25 للعظمى و 10 الصغرى.

إنذار بحري

وأصدرت الأرصاد، إنذار بحرى خاص بالبحر الأبيض المتوسط؛ وتنشط الرياح الشمالية الغربي غدا الخميس على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج من ٣ إلى ٤ متر.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: