درجات الحرارة غدا.. نشاط للرياح على المدن والقاهرة والعظمى 36 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تراجع طفيف فى درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المدن، وتسجل فى القاهرة 36 للعظمى، لتشهد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

كما يسود طقس مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء ليلا، مع شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والرئيسية، فيما تنشط حركة الرياح على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء بسرعة 16 عقدة وتعتدل على باقي المدن.

درجات الحرارة في القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن، وتبلغ فى القاهرة 36 العظمى و26 الصغرى، وكفر الشيخ 35 العظمى و 25 الصغرى، ورأس حدربة 38 العظمى و 29 الصغرى، وسفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى، وشلاتين 42 للعظمى و 30 صغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى محافظة المنيا 39 للعظمى و 26 الصغرى، وبني سويف 41 العظمى و 26 الصغرى ، والزقازيق 36 العظمى و 26 الصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 26 صغرى، وحلايب 38 العظمى و 30 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى محافظة الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، والفيوم 41 العظمى و 26 الصغرى ، والسويس 39 العظمى و 26 الصغرى ، ورأس سدر 40 للعظمى و 25 الصغرى.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة فى الوادي الجديد 43 للعظمى و 28 الصغرى، وبنها 36 العظمى و 26 الصغرى،

وتبلغ درجة الحرارة في الإسماعيلية 39 العظمى و 25 للصغرى، و 6 أكتوبر 36 العظمى و26 الصغرى والمنصورة 36 العظمى و 26 الصغرى، وسيوة 40 للعظمى و 24 صغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 37 درجة و26 الصغرى، و شرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى، ، ونخل 39 العظمى و20 الصغرى. وكاترين 35 العظمى و 18 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى مرسى علم

وتسجل درجة الحرارة غدا فى مرسى علم 40 للعظمى و 29 الصغرى، ووادي النطرون 36 العظمى و 26 الصغرى، ورأس غارب 41 العظمى و 29 الصغرى، والعريش 35 العظمى و 24 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا الحرارة غدا فى سوهاج 41 للعظمى و 27 الصغرى، وطابا 38 للعظمى و 26 الصغرى، ودمياط 34 العظمى و25 الصغرى، وأبو سمبل 43 العظمى و30 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 34 العظمى و 25 الصغرى والسلوم 35 العظمى و 24 الصغرى، وأسوان 43 العظمى و 29 الصغرى، وأبو رماد 40 العظمى و29 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى دمنهور

وتسجل درجة الحرارة غدا فى دمنهور 35 للعظمى و 25 الصغرى، وطنطا 36 العظمى و 26 الصغرى، و مرسى مطروح 32 العظمى و 24 الصغرى، وقنا 42 العظمى و 28 الصغرى، ورفح 35 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في الأقصر 43 العظمى و 29 الصغرى، والطور 41 العظمى و 26 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى و 30 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 24 الصغرى.

وتتوقع الارصاد ان تتراوح حالتي البحر الأحمر والمتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، ورياح اتجاه شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: