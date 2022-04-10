درجات الحرارة غدا .. نشاط للرياح على القاهرة وتسجل 28 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الإثنين على كافة الأنحاء، ليسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أنه يسود طقس مائل للبرودة فى فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 28 للعظمى و 15 للصغرى، وطنطا 28 للعظمى و 14 للصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى و 14 للصغري، ودمنهور 27 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 21 للعظمي و 16 للصغري، ومطروح 20 للعظمي و 15 للصغري، وسيوة 29 للعظمي و 14 للصغري، والسلوم 19 للعظمي و 14 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 23 للعظمي و 15 للصغري، ودمياط 27 للعظمي و 15 للصغري، والزقازيق 26 للعظمي و 15 للصغري، والمنصورة 26 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتصل فى الاسماعيلية 27 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 27 للعظمي و 15 للصغري، والعريش 22 للعظمي و 15 للصغري، ورفح 21 للعظمي و 14 للصغري، وراس سدر 25 للعظمي و 16 للصغري، ونخل 27 للعظمي و 15 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 33 للعظمي و 22 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 30 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة فى بني سويف

وذكرت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا فى بني سويف 31 للعظمي و 16 للصغري، والمنيا 31 للعظمي و 15 للصغري، واسيوط 32 للعظمي و 14 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 19 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى قنا 39 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 23 للصغري، واسوان 42 للعظمي و 24 للصغري، وشلاتين 34 للعظمي و 18 للصغري، وحلايب 29 للعظمي و 19 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تتراوح من معتدل الى مضرب بارتفاع أمواج 1.5 متر إلى 2.5 متر، فيما تعتدل حالة البحر المتوسط وتصل الى مضطربة بعض الاوقات وحركة رياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية: